В стоматологии "Медис" предлагается весь необходимый спектр современных стоматологических услуг: лечение и протезирование зубов, установка виниров, имплантация зубов, зубосохраняющие операции, безопасное отбеливание и манипуляции в области эстетической стоматологии.

ООО "Медис".

Лицензия ЛО-25-01-003916.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.