Медис
В клинике 5 врачей
Адреса
Информация
В стоматологии "Медис" предлагается весь необходимый спектр современных стоматологических услуг: лечение и протезирование зубов, установка виниров, имплантация зубов, зубосохраняющие операции, безопасное отбеливание и манипуляции в области эстетической стоматологии.
ООО "Медис".
Лицензия ЛО-25-01-003916.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Стаж 9 лет
Стаж 15 лет
Стаж 17 лет
Стаж 42 года
