Медис
6.7
Рейтинг

Медис

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Днепровская, 36
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Зайнуллов Дмитрий Владимирович
6.6
2
отзыва

Стоматолог-ортопед, Главный врач
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Бадалян Гайк Ильяевич
6.3
1
отзыв

Стоматолог-хирург
Стаж 9 лет
Дитковская Владислава Александровна
6.3
1
отзыв

Стоматолог-терапевт
Стаж 15 лет
Макарова Ольга Юрьевна
6.3
1
отзыв

Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Зайнуллова Татьяна Ивановна
6.0
0
отзывов

Стоматолог-терапевт
Стаж 42 года
