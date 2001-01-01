  1. Главная
Медик-89
5.4
Рейтинг

Медик-89

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Ильичева, 4
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

В клинике ведут прием квалифицированные специалисты: врачи—стоматологи, терапевты, ортопеды, зубные техники, оказывающие профессиональную стоматологическую помощь в лечении зубов, экстренную помощь при острой боли, консультируют и оказывают услуги по протезированию зубов.

Врачи работающие в клинике
Храмов Евгений Анатольевич
6.3
1
отзыв

Храмов Евгений Анатольевич

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дудинская Анна Геннадиевна
6.0
0
отзывов

Дудинская Анна Геннадиевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

