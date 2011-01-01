  1. Главная
Медицинское объединение ДВО РАН
6.3
Рейтинг

Медицинское объединение ДВО РАН

Государственная
В клинике 48 врачей
Адреса
ул. Кирова, 95
c 7:30 до 19:00.
Поликлиника
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 0:00 до 23:59.
Стационар
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Лечебно-профилактическое учреждение Приморского края, оснащенное современным медицинским высокотехнологичным оборудованием, где работает высококвалифицированный медицинский персонал.

Врачи работающие в клинике
Горовая Анастасия Анатольевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
17
отзывов

Горовая Анастасия Анатольевна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Козявина Нина Валентиновна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Козявина Нина Валентиновна

Пульмонолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Пульмонолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Степанова Ольга Сергеевна
9.2
Рейтинг
Рейтинг
9.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Степанова Ольга Сергеевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нагорный Дмитрий Валентинович
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Нагорный Дмитрий Валентинович

Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ерёмина Наталья Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ерёмина Наталья Александровна

Трихолог, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
Трихолог, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Акименко Владимир Борисович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Акименко Владимир Борисович

Терапевт
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сабодах Максим Олегович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сабодах Максим Олегович

Клинический психолог
Стаж 5 лет
Клинический психолог
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Митрофанова Ольга Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Митрофанова Ольга Александровна

Логопед, Дефектолог
Стаж 22 года
Логопед, Дефектолог
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Пестрякова Яна Феликсовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пестрякова Яна Феликсовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Уксуменко Анна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Уксуменко Анна Анатольевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Глущак Сергей Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глущак Сергей Сергеевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Абрамова Евгения Игоревна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Абрамова Евгения Игоревна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Костеша Галина Владимировна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Костеша Галина Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шонова Татьяна Сергеевна
5.2
Рейтинг
Рейтинг
5.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Шонова Татьяна Сергеевна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Игнатьев Николай Николаевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Игнатьев Николай Николаевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рыбинская Анастасия Николаевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Рыбинская Анастасия Николаевна

Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Федотова Ольга Викторовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Федотова Ольга Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Добряков Евгений Юрьевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Добряков Евгений Юрьевич

Гастроэнтеролог, Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог, Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Попов Александр Федорович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Попов Александр Федорович

Инфекционист, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Инфекционист, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бакуменко Светлана Леовна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бакуменко Светлана Леовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Казекина Виктория Александровна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Казекина Виктория Александровна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Карлаш Людмила Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Карлаш Людмила Ивановна

Акушер-гинеколог
Стаж 63 года
Акушер-гинеколог
Стаж 63 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ришко Елена Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ришко Елена Юрьевна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пономаренко Юрий Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пономаренко Юрий Владимирович

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 34 года / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 34 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Герценберг Олеся Борисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Герценберг Олеся Борисовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лисица Ангелина Павловна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Лисица Ангелина Павловна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Баньковская Татьяна Шакировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баньковская Татьяна Шакировна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кунгурцева Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кунгурцева Татьяна Васильевна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Астраханцева Галина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Астраханцева Галина Геннадьевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шевякова Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевякова Анна Александровна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Артюх Людмила Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Артюх Людмила Николаевна

Психотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Психотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чеботарева Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чеботарева Наталья Александровна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дронина Елена Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дронина Елена Евгеньевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Горшеева Наталья Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горшеева Наталья Ивановна

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Распевина Марина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Распевина Марина Петровна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рубашек Ирина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Рубашек Ирина Алексеевна

Ревматолог, Терапевт
Стаж не указан
Ревматолог, Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хоменко Елена Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хоменко Елена Геннадьевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Трифонова Ирина Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трифонова Ирина Георгиевна

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Олейник Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Олейник Ольга Николаевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гридина Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гридина Ольга Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Корнеева Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Корнеева Ирина Александровна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Ковальчук Алексей Романович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковальчук Алексей Романович

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Титов Александр Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Титов Александр Иванович

Эндоскопист, Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Стаж не указан
Эндоскопист, Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чабала Виктор Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чабала Виктор Иванович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Цой Анатолий Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цой Анатолий Сергеевич

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Касницкий Геннадий Дмитриевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Касницкий Геннадий Дмитриевич

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Юденкова Наталья Ивановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Юденкова Наталья Ивановна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сенчило Игорь Геннадьевич
4.8
Рейтинг
Рейтинг
4.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Сенчило Игорь Геннадьевич

Травматолог-ортопед
Стаж 44 года
Травматолог-ортопед
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

