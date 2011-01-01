- Главная
Медицинское объединение ДВО РАН
Государственная
В клинике 48 врачей
Адреса
ул. Кирова, 95
- +7 (423) 231 11 84, контактный центр
- +7 (423) 231 33 25, регистратура диспансерного отделения
- +7 (914) 660 11 74, запись на госпитализацию
- +7 (423) 231 09 10, приемная
Информация
Лечебно-профилактическое учреждение Приморского края, оснащенное современным медицинским высокотехнологичным оборудованием, где работает высококвалифицированный медицинский персонал.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской Академии наук".
Лицензия ФС-25-01-001368.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
Принимает детей
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
Стаж 22 года
Стаж 22 года
Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж 63 года
Стаж 63 года
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 34 года / Кандидат медицинских наук
Стаж 34 года / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач второй категории
Стаж не указан / Врач второй категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач второй категории
Стаж не указан / Врач второй категории
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж 44 года
Стаж 44 года
