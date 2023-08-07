  1. Главная
Медицинский центр ДВФУ
6.7
Рейтинг

Медицинский центр ДВФУ

Государственная
В клинике 148 врачей
Адреса
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Call-центр
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
  • +7 (423) 223 00 00, доб. 4202 - для корпоративных клиентов
  • +7 (423) 223 00 00, доб. 3506 - по вопросам квот на высокотехнологичную медицинскую помощь
  • +7 (423) 223 00 00, доб. 3493 - помощник директора
  • +7 (423) 223 00 00, доб. 3489 - программа комплексного обследования
Информация

Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.

Врачи работающие в клинике
Волков Александр Федорович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
19
отзывов

Волков Александр Федорович

Травматолог-ортопед
Стаж 28 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 28 лет
Иченко Станислав Владимирович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
40
отзывов

Иченко Станислав Владимирович

Лор-хирург
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Лор-хирург
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Елицкий Анатолий Степанович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
19
отзывов

Елицкий Анатолий Степанович

Нейрохирург
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Нейрохирург
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Михайлов Василий Васильевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
18
отзывов

Михайлов Василий Васильевич

Травматолог-ортопед
Стаж 12 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 12 лет
Зинченко Константин Валентинович
9.0
Рейтинг
Рейтинг
9.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Зинченко Константин Валентинович

Травматолог-ортопед
Стаж 22 года / Врач первой категории
Травматолог-ортопед
Стаж 22 года / Врач первой категории
Принимает детей
Бабко Светлана Вячеславовна
8.8
Рейтинг
Рейтинг
8.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Бабко Светлана Вячеславовна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж 17 лет / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Педиатр, Зав. отделением
Стаж 17 лет / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Шергин Геннадий Альфредович
8.3
Рейтинг
Рейтинг
8.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Шергин Геннадий Альфредович

Кардиолог, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 28 лет
Кардиолог, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 28 лет
Смагин Максим Борисович
8.3
Рейтинг
Рейтинг
8.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Смагин Максим Борисович

Лор-хирург
Стаж 21 год / Врач первой категории
Лор-хирург
Стаж 21 год / Врач первой категории
Кантур Татьяна Анатольевна
7.9
Рейтинг
Рейтинг
7.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кантур Татьяна Анатольевна

Физиотерапевт
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
Физиотерапевт
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Васильев Владислав Александрович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Васильев Владислав Александрович

Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 26 лет
Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 26 лет
Пономарева (Краснова) Вера Геннадьевна
7.3
Рейтинг
Рейтинг
7.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Пономарева (Краснова) Вера Геннадьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 12 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 12 лет
Ковалев Игорь Анатольевич
9.8
Рейтинг
Рейтинг
9.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
18
отзывов

Ковалев Игорь Анатольевич

Психиатр, Психолог, Психотерапевт, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Психиатр, Психолог, Психотерапевт, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Шляхова Анна Вячеславовна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Шляхова Анна Вячеславовна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Яковенко Ирина Сергеевна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Яковенко Ирина Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 19 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 19 лет
Каргалов Александр Сергеевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Каргалов Александр Сергеевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 18 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 18 лет
Принимает детей
Сакович Антон Евгеньевич
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Сакович Антон Евгеньевич

Травматолог-ортопед
Стаж 6 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 6 лет
Принимает детей
Моргун Антон Александрович
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Моргун Антон Александрович

Хирург
Стаж 12 лет
Хирург
Стаж 12 лет
Щава Сергей Петрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Щава Сергей Петрович

Кардиохирург
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Кардиохирург
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Фургал Алексей Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Фургал Алексей Александрович

Кардиохирург
Стаж 12 лет
Кардиохирург
Стаж 12 лет
Степанов Евгений Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Степанов Евгений Викторович

Флеболог, Сердечно-сосудистый хирург, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж не указан
Флеболог, Сердечно-сосудистый хирург, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж не указан
Молчан Илья Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Молчан Илья Иванович

Уролог, Уролог-андролог
Стаж 18 лет
Уролог, Уролог-андролог
Стаж 18 лет
Шапкина (Гончар) Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шапкина (Гончар) Елена Юрьевна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 11 лет
Кардиолог, Терапевт
Стаж 11 лет
Нелюбов Игорь Владимирович
8.2
Рейтинг
Рейтинг
8.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Нелюбов Игорь Владимирович

Хирург, Уролог-андролог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Хирург, Уролог-андролог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Дорошевская Анна Юльевна
5.5
Рейтинг
Рейтинг
5.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Дорошевская Анна Юльевна

Ревматолог
Стаж 13 лет / Кандидат медицинских наук
Ревматолог
Стаж 13 лет / Кандидат медицинских наук
Левицкий Александр Алексеевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Левицкий Александр Алексеевич

Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж не указан
Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж не указан
Изосимова Анастасия Витальевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Изосимова Анастасия Витальевна

Онколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Онколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Степаненко (Кондратенко) Дина Юрьевна
7.9
Рейтинг
Рейтинг
7.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Степаненко (Кондратенко) Дина Юрьевна

Уролог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Уролог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Ступак Виктория Петровна
5.2
Рейтинг
Рейтинг
5.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Ступак Виктория Петровна

Дерматовенеролог
Стаж 22 года / Врач первой категории
Дерматовенеролог
Стаж 22 года / Врач первой категории
Принимает детей
Сидоренко Илья Сергеевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Сидоренко Илья Сергеевич

Травматолог-ортопед
Стаж 8 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 8 лет
Принимает детей
Фадеев Михаил Федорович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Фадеев Михаил Федорович

Травматолог-ортопед
Стаж 30 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 30 лет
Панарин Вячеслав Александрович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Панарин Вячеслав Александрович

Нейрохирург, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 23 года
Нейрохирург, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 23 года
Кудрявых Андрей Владимирович
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Кудрявых Андрей Владимирович

Мануальный терапевт, Врач ЛФК
Стаж 24 года / Врач первой категории
Мануальный терапевт, Врач ЛФК
Стаж 24 года / Врач первой категории
Принимает детей
Кузнецов Иван Викторович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кузнецов Иван Викторович

Травматолог
Стаж не указан
Травматолог
Стаж не указан
Гулян Изабелла Самсоновна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гулян Изабелла Самсоновна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 12 лет
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 12 лет
Белов Сергей Анатольевич
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белов Сергей Анатольевич

Торакальный хирург
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Торакальный хирург
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Хон Анастасия Рудольфовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хон Анастасия Рудольфовна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
Гребнева Анастасия Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гребнева Анастасия Викторовна

Уролог
Стаж не указан
Уролог
Стаж не указан
Хмелёва Евгения Владимировна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хмелёва Евгения Владимировна

Физиотерапевт
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
Физиотерапевт
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Шапкина Анна Николаевна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шапкина Анна Николаевна

Хирург
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Кулакова Татьяна Андреевна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Кулакова Татьяна Андреевна

Хирург
Стаж 10 лет
Хирург
Стаж 10 лет
Андреева Екатерина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андреева Екатерина Юрьевна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
Золотарева Дарья Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Золотарева Дарья Игоревна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Принимает детей
Журавлев Илья Владимирович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Журавлев Илья Владимирович

Нейрохирург
Стаж 12 лет
Нейрохирург
Стаж 12 лет
Скрябин Михаил Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скрябин Михаил Юрьевич

Нейрохирург
Стаж не указан
Нейрохирург
Стаж не указан
Дьяченко Юлия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дьяченко Юлия Александровна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
Лобачева Ольга Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лобачева Ольга Андреевна

Педиатр, Ревматолог
Стаж не указан
Педиатр, Ревматолог
Стаж не указан
Принимает детей
Викторова Юлия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Викторова Юлия Александровна

Пульмонолог
Стаж 11 лет
Пульмонолог
Стаж 11 лет
Колесник Юлия Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Колесник Юлия Александровна

Рентгенолог
Стаж 11 лет
Рентгенолог
Стаж 11 лет
Принимает детей
Нигей Елена Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Нигей Елена Александровна

Педиатр
Стаж 17 лет
Педиатр
Стаж 17 лет
Принимает детей
Шаповалов Алексей Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шаповалов Алексей Сергеевич

Торакальный хирург
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Торакальный хирург
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Литвинова Ирина Ивановна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Литвинова Ирина Ивановна

Физиотерапевт
Стаж 37 лет
Физиотерапевт
Стаж 37 лет
Принимает детей
Шрамко Наталия Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шрамко Наталия Геннадьевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Шевчук Егор Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевчук Егор Юрьевич

Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет
Пак Александр Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пак Александр Викторович

КТ-диагност, Рентгенолог
Стаж 27 лет / Врач второй категории
КТ-диагност, Рентгенолог
Стаж 27 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Гаранина Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гаранина Елена Юрьевна

Психолог
Стаж 22 года
Психолог
Стаж 22 года
Принимает детей
Мирошниченко Ольга Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Мирошниченко Ольга Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 41 год
Окулист (офтальмолог)
Стаж 41 год
Гриценко Александр Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Гриценко Александр Васильевич

Травматолог-ортопед
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Дихтярь Ксения Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дихтярь Ксения Петровна

Логопед
Стаж 8 лет
Логопед
Стаж 8 лет
Желнов Евгений Германович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Желнов Евгений Германович

Рентгенолог
Стаж 34 года
Рентгенолог
Стаж 34 года
Принимает детей
Прошина Ирина Рудольфовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Прошина Ирина Рудольфовна

Стоматолог
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Стоматолог
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Бобырева Марина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бобырева Марина Геннадьевна

Торакальный хирург, Зав. отделением
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Торакальный хирург, Зав. отделением
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Петрова Анастасия Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петрова Анастасия Николаевна

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
Колесникова Юлия Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колесникова Юлия Борисовна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
Симакова Анна Михайловна
5.2
Рейтинг
Рейтинг
5.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Симакова Анна Михайловна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 14 лет
Кардиолог, Терапевт
Стаж 14 лет
Руденко Людмила Николаевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Руденко Людмила Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Принимает детей
Клышко Никита Константинович;
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Клышко Никита Константинович;

Кардиохирург
Стаж не указан
Кардиохирург
Стаж не указан
Дегтярёва Ольга Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дегтярёва Ольга Геннадьевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Сотниченко Анна Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Сотниченко Анна Александровна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
Топтыгина Анастасия Игоревна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Топтыгина Анастасия Игоревна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
Касьянова Елена Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Касьянова Елена Геннадьевна

Клинический психолог
Стаж не указан
Клинический психолог
Стаж не указан
Стародубцева (Миронова) Татьяна Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стародубцева (Миронова) Татьяна Дмитриевна

Рентгенолог
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Чернышенко Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чернышенко Татьяна Сергеевна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Принимает детей
Пименов Александр Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пименов Александр Николаевич

Торакальный хирург
Стаж не указан
Торакальный хирург
Стаж не указан
Барзеева Жанна Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Барзеева Жанна Борисовна

Физиотерапевт, Трансфузиолог
Стаж не указан
Физиотерапевт, Трансфузиолог
Стаж не указан
Принимает детей
Борисов Евгений Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Борисов Евгений Николаевич

Ревматолог, Терапевт
Стаж не указан
Ревматолог, Терапевт
Стаж не указан
Снигирь Виктория Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Снигирь Виктория Андреевна

Логопед
Стаж не указан
Логопед
Стаж не указан
Какоша Евгения Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Какоша Евгения Александровна

Логопед
Стаж не указан
Логопед
Стаж не указан
Агамов Павел Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Агамов Павел Андреевич

Клинический психолог
Стаж не указан
Клинический психолог
Стаж не указан
Одинцова Наталья Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Одинцова Наталья Дмитриевна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан
Гастроэнтеролог
Стаж не указан
Принимает детей
Родина Ольга Гавриловна
5.6
Рейтинг
Рейтинг
5.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Родина Ольга Гавриловна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
Золотов Александр Сергеевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
17
отзывов

Золотов Александр Сергеевич

Травматолог-ортопед, Травматолог, Зав. центром
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Травматолог-ортопед, Травматолог, Зав. центром
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Краснопеева Юлия Владимировна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
22
отзыва

Краснопеева Юлия Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Якимович Эдвард Робертович
9.6
Рейтинг
Рейтинг
9.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Якимович Эдвард Робертович

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Толмачев Валерий Евгеньевич
9.3
Рейтинг
Рейтинг
9.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Толмачев Валерий Евгеньевич

Челюстно-лицевой хирург
Стаж 30 лет / Кандидат медицинских наук
Челюстно-лицевой хирург
Стаж 30 лет / Кандидат медицинских наук
Шекунова Ольга Ивановна
8.9
Рейтинг
Рейтинг
8.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Шекунова Ольга Ивановна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Горбач Татьяна Александровна
8.8
Рейтинг
Рейтинг
8.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Горбач Татьяна Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог)
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Лукьянчук Егор Викторович
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Лукьянчук Егор Викторович

Нейрохирург
Стаж 11 лет
Нейрохирург
Стаж 11 лет
Усов Виктор Васильевич
8.2
Рейтинг
Рейтинг
8.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Усов Виктор Васильевич

Хирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Хирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Пронягин Сергей Викторович
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Пронягин Сергей Викторович

Андролог, Уролог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Андролог, Уролог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Гончарук Роман Анатольевич
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Гончарук Роман Анатольевич

Хирург
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Пузина Ольга Константиновна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
23
отзыва

Пузина Ольга Константиновна

Акушер-гинеколог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Птух Евгения Яковлевна
7.9
Рейтинг
Рейтинг
7.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Птух Евгения Яковлевна

Пластический хирург, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 23 года / Кандидат медицинских наук
Пластический хирург, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 23 года / Кандидат медицинских наук
Гулян Грант Самсонович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Гулян Грант Самсонович

Маммолог, Онколог
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Маммолог, Онколог
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Блескина Анастасия Витальевна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Блескина Анастасия Витальевна

Акушер-гинеколог, Гинеколог-хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Гинеколог-хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Тарасов Алексей Евгеньевич
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тарасов Алексей Евгеньевич

Анестезиолог-реаниматолог, Трансфузиолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Анестезиолог-реаниматолог, Трансфузиолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Биктимиров Артур Рамилевич
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Биктимиров Артур Рамилевич

Нейрохирург
Стаж 21 год
Нейрохирург
Стаж 21 год
Ахмадиев Руслан Нилович
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Ахмадиев Руслан Нилович

Нейрохирург
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Нейрохирург
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Силаев Андрей Анатольевич
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Силаев Андрей Анатольевич

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. центром
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. центром
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Козлов Юрий Владимирович
7.3
Рейтинг
Рейтинг
7.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Козлов Юрий Владимирович

Эндоскопист
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Плювак Юлия Витальевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Плювак Юлия Витальевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
Селютин Сергей Маркович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Селютин Сергей Маркович

Хирург, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 16 лет
Хирург, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 16 лет
Дмитриев Михаил Олегович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Дмитриев Михаил Олегович

Хирург
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Двойникова Екатерина Романовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Двойникова Екатерина Романовна

Эндоскопист
Стаж 14 лет
Эндоскопист
Стаж 14 лет
Сорока Анатолий Константинович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сорока Анатолий Константинович

Хирург
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Анисимова Екатерина Валентиновна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Анисимова Екатерина Валентиновна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Сиунов Богдан Юрьевич
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Сиунов Богдан Юрьевич

Уролог
Стаж 15 лет
Уролог
Стаж 15 лет
Тоторкулов Руслан Ибрагимович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Тоторкулов Руслан Ибрагимович

Заместитель главного врача
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Дровалёва Марина Георгиевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дровалёва Марина Георгиевна

Рефлексотерапевт
Стаж 20 лет
Рефлексотерапевт
Стаж 20 лет
Стегний Кирилл Владимирович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Стегний Кирилл Владимирович

Хирург
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Хирург
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Наркевич Александр Борисович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Наркевич Александр Борисович

Рефлексотерапевт, Гирудотерапевт, Анестезиолог-реаниматолог, Иглорефлексотерапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт, Гирудотерапевт, Анестезиолог-реаниматолог, Иглорефлексотерапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Борисова Мария Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Борисова Мария Геннадьевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 20 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 20 лет
Балчихина Наталья Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Балчихина Наталья Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Полькина Лариса Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Полькина Лариса Николаевна

Кардиолог
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Кардиолог
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Филиппова Евгения Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Филиппова Евгения Александровна

Кардиолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Шастун Олеся Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шастун Олеся Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 10 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 10 лет
Сергеев Евгений Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сергеев Евгений Александрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 12 лет / Врач второй категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 12 лет / Врач второй категории
Кожанов Алексей Геннадьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кожанов Алексей Геннадьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Гриненко Ирина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гриненко Ирина Васильевна

Рентгенолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Закревская Юлия Руслановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Закревская Юлия Руслановна

Врач функциональной диагностики
Стаж 20 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 20 лет
Минеева Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Минеева Елена Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 20 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Царенко Дмитрий Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Царенко Дмитрий Владимирович

Терапевт
Стаж 11 лет
Терапевт
Стаж 11 лет
Яценко Евгения Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яценко Евгения Олеговна

Заведующий поликлиникой
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Заведующий поликлиникой
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Лунь Светлана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лунь Светлана Викторовна

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 12 лет
Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 12 лет
Мищенко Екатерина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мищенко Екатерина Петровна

Кардиохирург, Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач первой категории
Кардиохирург, Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач первой категории
Сорокин Виталий Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сорокин Виталий Александрович

Кардиохирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
Кардиохирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
Фисенко Василий Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фисенко Василий Геннадьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Шкорик Елена Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шкорик Елена Валерьевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 12 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 12 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Фомина Олеся Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фомина Олеся Игоревна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Сычкин Владимир Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сычкин Владимир Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 12 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 12 лет
Семинихин Анатолий Ильич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семинихин Анатолий Ильич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 28 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 28 лет
Савушкина Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савушкина Наталья Викторовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Родикова Анна Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Родикова Анна Евгеньевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Михайленко Андрей Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михайленко Андрей Михайлович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Зенина Александра Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зенина Александра Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Величкин Вячеслав Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Величкин Вячеслав Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Копаев Владислав Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Копаев Владислав Александрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Лобова Татьяна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лобова Татьяна Геннадьевна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 36 лет
Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 36 лет
Вороневская Татьяна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вороневская Татьяна Юрьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Байнова Виктория Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Байнова Виктория Юрьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Воробьева Анна Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воробьева Анна Андреевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 9 лет
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 9 лет
Сидоренкова Евгения Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидоренкова Евгения Валерьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 23 года
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 23 года
Топорова Евгения Феликсовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Топорова Евгения Феликсовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Шевцова Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевцова Татьяна Сергеевна

Бактериолог
Стаж 16 лет
Бактериолог
Стаж 16 лет
Михайлова Юлия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михайлова Юлия Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 11 лет
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 11 лет
Яценко Константин Владимирович
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Яценко Константин Владимирович

Терапевт
Стаж 12 лет
Терапевт
Стаж 12 лет
Хаботкина Наталья Геннадьевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хаботкина Наталья Геннадьевна

УЗИ-специалист
Стаж 26 лет
УЗИ-специалист
Стаж 26 лет
Клеванская Альбина Юрьевна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Клеванская Альбина Юрьевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 22 года / Врач первой категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 22 года / Врач первой категории
Монид Артем Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Монид Артем Валерьевич

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 14 лет
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 14 лет
