Медицинский центр ДВФУ
- +7 (423) 223 00 00, доб. 4202 - для корпоративных клиентов
- +7 (423) 223 00 00, доб. 3506 - по вопросам квот на высокотехнологичную медицинскую помощь
- +7 (423) 223 00 00, доб. 3493 - помощник директора
- +7 (423) 223 00 00, доб. 3489 - программа комплексного обследования
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Структура Медицинского центра ДВФУ:
- Центр хирургии;
- Центр здоровья женщин;
- Центр лучевой диагностики;
- Центр травматологии и ортопедии, эндопротезирования и реконструктивной хирургии;
- Центр нейрохирургии;
- Терапевтический центр;
- Центр охраны здоровья детей;
- Центр кардиохирургии и сосудистой хирургии;
- Центр анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии;
- Центр эндоскопии и функциональной диагностики;
- Многопрофильный хирургический стационар.
Для получения помощи в Медицинском центре ДВФУ необходимо предварительно записаться в регистратуре, по телефону или через сайт медицинского центра. Прием ведется по полисам и на платной основе:
- Полису обязательного медицинского страхования (ОМС) можно попасть на прием к врачу-специалисту и диагностические исследования. Для этого необходимо получить направление от лечащего врача из поликлиники по месту жительства, при себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт, СНИЛС и направление от лечащего врача;
- По полису добровольного медицинского страхования (ДМС) необходимо обратиться в страховую компанию;
- При предоставлении медицинской помощи на платной основес пациентом заключается договор на оказание платных услуг. Прием платежей осуществляется как наличными, так и по кредитным карточкам с помощью терминальных устройств.
Новости:
2023 год
Бесшовные операции на мозге и "очувствление" протезов: новые технологии нейрохирургии представили в ДВФУ.