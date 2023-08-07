Медицинский центр ДВФУ

Структура Медицинского центра ДВФУ:

Центр хирургии;

Центр здоровья женщин;

Центр лучевой диагностики;

Центр травматологии и ортопедии, эндопротезирования и реконструктивной хирургии;

Центр нейрохирургии;

Терапевтический центр;

Центр охраны здоровья детей;

Центр кардиохирургии и сосудистой хирургии;

Центр анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии;

Центр эндоскопии и функциональной диагностики;

Многопрофильный хирургический стационар.

Для получения помощи в Медицинском центре ДВФУ необходимо предварительно записаться в регистратуре, по телефону или через сайт медицинского центра. Прием ведется по полисам и на платной основе:

Полису обязательного медицинского страхования (ОМС) можно попасть на прием к врачу-специалисту и диагностические исследования. Для этого необходимо получить направление от лечащего врача из поликлиники по месту жительства, при себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт, СНИЛС и направление от лечащего врача;

По полису добровольного медицинского страхования (ДМС) необходимо обратиться в страховую компанию;

При предоставлении медицинской помощи на платной основес пациентом заключается договор на оказание платных услуг. Прием платежей осуществляется как наличными, так и по кредитным карточкам с помощью терминальных устройств.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.

Новости:

2023 год

Бесшовные операции на мозге и "очувствление" протезов: новые технологии нейрохирургии представили в ДВФУ.