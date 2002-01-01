  1. Главная
0.0
Рейтинг

Мед эксперт

В клинике 33 врача
Адреса
ул. Русская, 5Б
c 8:30 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Обследование организма по мировым стандартам - "Check up" программы. Диагностика и лечение заболеваний. Организация лечения за границей.

Врачи работающие в клинике
Симакова Анна Михайловна
5.2
5
отзывов

Симакова Анна Михайловна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 14 лет
Золотов Александр Сергеевич
10
17
отзывов

Золотов Александр Сергеевич

Травматолог-ортопед, Травматолог, Зав. центром
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Головина Олеся Сергеевна
10
20
отзывов

Головина Олеся Сергеевна

Невролог (невропатолог), Ботулинотерапевт
Стаж 15 лет
Молдованова Виктория Олеговна
9.1
11
отзывов

Молдованова Виктория Олеговна

Невролог (невропатолог)
Стаж 14 лет
Головачева Валентина Дмитриевна
6.3
1
отзыв

Головачева Валентина Дмитриевна

Терапевт
Стаж не указан
Сауцкая Ирина Алексеевна
6.3
1
отзыв

Сауцкая Ирина Алексеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Пестрякова Яна Феликсовна
6.2
0
отзывов

Пестрякова Яна Феликсовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Лазаренко Светлана Геннадьевна
6.0
0
отзывов

Лазаренко Светлана Геннадьевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Королёв Андрей Николаевич
6.0
0
отзывов

Королёв Андрей Николаевич

Онколог, УЗИ-специалист, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 19 лет
Карнеева Наталья Анатольевна
6.5
2
отзыва

Карнеева Наталья Анатольевна

Терапевт
Стаж не указан
Кондрашова Ирина Иосифовна
6.3
1
отзыв

Кондрашова Ирина Иосифовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Шеметова Людмила Павловна
6.3
3
отзыва

Шеметова Людмила Павловна

Гинеколог
Стаж не указан
Герценберг Олеся Борисовна
6.3
1
отзыв

Герценберг Олеся Борисовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Черемных Татьяна Владимировна
6.3
1
отзыв

Черемных Татьяна Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Киваева Ирина Федоровна
6.2
1
отзыв

Киваева Ирина Федоровна

Терапевт
Стаж не указан
Астраханцева Галина Геннадьевна
6.0
0
отзывов

Астраханцева Галина Геннадьевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Байкова Татьяна Валерьевна
6.0
0
отзывов

Байкова Татьяна Валерьевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Блохина Наталья Васильевна
6.0
0
отзывов

Блохина Наталья Васильевна

Профпатолог
Стаж не указан
Дыняк Елена Александровна
6.0
0
отзывов

Дыняк Елена Александровна

Рентгенолог
Стаж не указан
Ерофеева Галина Петровна
6.0
0
отзывов

Ерофеева Галина Петровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Золотова Татьяна Васильевна
6.0
0
отзывов

Золотова Татьяна Васильевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Ильющенков Антон Сергеевич
6.0
0
отзывов

Ильющенков Антон Сергеевич

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Кортикова Оксана Ивановна
6.0
0
отзывов

Кортикова Оксана Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Крахмалев Роман Борисович
6.0
0
отзывов

Крахмалев Роман Борисович

Эндоскопист
Стаж не указан
Назаренко Наталья Леонидовна
6.0
0
отзывов

Назаренко Наталья Леонидовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Сахарова Елизавета Владимировна
6.0
0
отзывов

Сахарова Елизавета Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стабровская Наталья Геннадьевна
6.0
0
отзывов

Стабровская Наталья Геннадьевна

Гинеколог
Стаж не указан
Распевина Марина Петровна
6.0
0
отзывов

Распевина Марина Петровна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Плетнева Галина Юрьевна
6.0
0
отзывов

Плетнева Галина Юрьевна

Рентгенолог
Стаж не указан
Трифонова Ирина Георгиевна
6.0
0
отзывов

Трифонова Ирина Георгиевна

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Павлова Анна Александровна
6.0
0
отзывов

Павлова Анна Александровна

Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Багненко Тамара Константиновна
6.0
0
отзывов

Багненко Тамара Константиновна

Дерматовенеролог
Стаж 53 года
