Медицинский центр оказывает амбулаторно-поликлинические услуги населению по следующим видам: терапия, акушерство-гинекология (ведение беременности), аллергология-иммунология, онкология, диетология, кинезиология, урология, неврология, эндокринология, оториноларингология, дерматовенерология, мануальная терапия и др., а также осуществляет медицинские освидетельствования и медицинские осмотры, экспертизу временной нетрудоспособности.

Реализация комплексного подхода позволяет проводить тщательную диагностику и необходимый курс лечебных процедур в одном медицинском центре.

Центр предлагает:

Динамическое наблюдение за здоровьем женщины, планирование и вынашивание беременности, профилактика, диагностика и лечение гинекологических и эндокринных заболеваний;

Лабораторное обследование: сдача анализов в течение 30 минут;

Все виды медицинских осмотров от одного часа до одного–двух дней (в том числе плавсостава и декретированного контингента, медицинские освидетельствования водителей, на получение оружия и др.);

Облуживание пациентов по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС) или корпоративной основе;

Исследования ФГДС по напрвлению врача, по полису обязательного медицинского страхования (ОМС);

Современные диагностические программы.

Узнать подробную информацию о врачах клиники можно на портале Врачи Владивостока.