Мечников+
4.9
Рейтинг

Мечников+

В клинике 33 врача
Адреса
ул. Капитана Шефнера, 2А
здание "RIMSCO"
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Амбулаторно-поликлинические услуги.

Врачи работающие в клинике
Бударина Наталья Юрьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
2
отзыва

Бударина Наталья Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Бубенец Екатерина Леонидовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
1
отзыв

Бубенец Екатерина Леонидовна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Ревматолог, Терапевт
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Динисюк Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Динисюк Елена Анатольевна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Шелак Мария Александровна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
28
отзывов

Шелак Мария Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж 21 год
Акушер-гинеколог
Стаж 21 год
Когай Виктор Викторович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
25
отзывов

Когай Виктор Викторович

Эндокринолог
Стаж 9 лет
Эндокринолог
Стаж 9 лет
Сейидов Валерий Гамитович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
25
отзывов

Сейидов Валерий Гамитович

Кардиолог, Врач функциональной диагностики, Аритмолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Кардиолог, Врач функциональной диагностики, Аритмолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Истомина Наталья Владимировна
9.8
Рейтинг
Рейтинг
9.8 из 10
14
отзывов

Истомина Наталья Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Романов Андрей Иванович
9.0
Рейтинг
Рейтинг
9.0 из 10
11
отзывов

Романов Андрей Иванович

Мануальный терапевт, Хирург, Профпатолог, Травматолог, Спортивный врач
Стаж 30 лет
Мануальный терапевт, Хирург, Профпатолог, Травматолог, Спортивный врач
Стаж 30 лет
Принимает детей
Щербавская Эльвира Анатольевна
8.6
Рейтинг
Рейтинг
8.6 из 10
4
отзыва

Щербавская Эльвира Анатольевна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог, Главный врач, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 27 лет / Доктор медицинских наук
Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог, Главный врач, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 27 лет / Доктор медицинских наук
Костецкая Ангелина Юрьевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
6
отзывов

Костецкая Ангелина Юрьевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Кузора Елена Владимировна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
4
отзыва

Кузора Елена Владимировна

Эндокринолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Часова Ирина Вячеславовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
10
отзывов

Часова Ирина Вячеславовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 45 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 45 лет
Николаенко Галина Анатольевна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
0
отзывов

Николаенко Галина Анатольевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 28 лет / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж 28 лет / Кандидат медицинских наук
Немченко Анна Владимировна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
4
отзыва

Немченко Анна Владимировна

Гастроэнтеролог, Терапевт, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 23 года
Гастроэнтеролог, Терапевт, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 23 года
Принимает детей
Мамбеталиев Бакытбек Жээнбаевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
2
отзыва

Мамбеталиев Бакытбек Жээнбаевич

Онкоуролог
Стаж 31 год / Врач первой категории
Онкоуролог
Стаж 31 год / Врач первой категории
Коновалова Ирина Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
1
отзыв

Коновалова Ирина Николаевна

Терапевт
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Завальнюк Галина Бернардовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
3
отзыва

Завальнюк Галина Бернардовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Шемберко Михаил Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Шемберко Михаил Сергеевич

Кардиолог
Стаж 8 лет
Кардиолог
Стаж 8 лет
Герасимчук Оксана Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Герасимчук Оксана Юрьевна

Уролог
Стаж 38 лет
Уролог
Стаж 38 лет
Аникина Виталия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Аникина Виталия Александровна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 35 лет
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 35 лет
Мусаева Самира Ахмедовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Мусаева Самира Ахмедовна

Хирург, Эндоскопист
Стаж 2 года
Хирург, Эндоскопист
Стаж 2 года
Буркова Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Буркова Татьяна Васильевна

Онколог, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Онколог, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Гассе Тамара Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Гассе Тамара Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Матвеев Иван Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Матвеев Иван Александрович

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 18 лет
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 18 лет
Шатрова Екатерина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Шатрова Екатерина Владимировна

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
Олешова Анна Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Олешова Анна Андреевна

Терапевт
Стаж 5 лет
Терапевт
Стаж 5 лет
Баша Надежда Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Баша Надежда Викторовна

Психиатр, Психотерапевт
Стаж 11 лет
Психиатр, Психотерапевт
Стаж 11 лет
Коваленко Иван Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Коваленко Иван Сергеевич

Хирург
Стаж 4 года
Хирург
Стаж 4 года
Минаева Татьяна Васильевна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
3
отзыва

Минаева Татьяна Васильевна

Гастроэнтеролог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Надточий Елена Леонидовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
3
отзыва

Надточий Елена Леонидовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 40 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 40 лет
Матюшева Наталья Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
3
отзыва

Матюшева Наталья Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Потапов Олег Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Потапов Олег Александрович

Кардиолог
Стаж 10 лет
Кардиолог
Стаж 10 лет
Мокшина Маргарита Вадимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Мокшина Маргарита Вадимовна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 37 лет / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 37 лет / Кандидат медицинских наук
