Дельфин
5.0
Рейтинг

Дельфин

В клинике 16 врачей
Адреса
ул. Союзная, 17
1-й этаж, оф. 1
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Специализацией клиники являются заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Озонотерапия, аудиометрия, тимпанометрия.

Врачи работающие в клинике
Закамская Оксана Юрьевна
8.7
24
отзыва

Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Шевель Надежда Владимировна
6.6
2
отзыва

Терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Шитикова Анна Александровна
6.0
0
отзывов

Кардиолог
Стаж 15 лет
Харченко (Котова) Елена Вениаминовна
5.7
3
отзыва

Кардиолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Петрова Ольга Викторовна
6.9
4
отзыва

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Нижельский Владимир Игоревич
6.0
0
отзывов

Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет
Грибовская Анна Константиновна
6.0
0
отзывов

Пульмонолог
Стаж 12 лет
Соколова Екатерина Николаевна
6.0
0
отзывов

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 19 лет
Кораблева Элеонора Владимировна
5.8
3
отзыва

Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Шацкова Тамара Михайловна
6.3
1
отзыв

Кардиолог
Стаж 48 лет
Принимает детей
Сенотрусова Ирина Викторовна
6.3
1
отзыв

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Калашникова Мария Дмитриевна
6.3
1
отзыв

Лор (оториноларинголог)
Стаж 9 лет
Принимает детей
Хмелева Елена Владимировна
6.0
0
отзывов

Терапевт
Стаж 34 года
Сюсина Ольга Ивановна
5.7
1
отзыв

Ревматолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Буякова Елена Дмитриевна
5.6
3
отзыва

Пульмонолог, Зав. отделением
Стаж 41 год / Врач высшей категории
