Дельфин
Адреса
Информация
Специализацией клиники являются заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Озонотерапия, аудиометрия, тимпанометрия.
Врачи работающие в клинике
Стаж 35 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 15 лет
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Стаж 13 лет
Стаж 12 лет
Стаж 19 лет
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Стаж 48 лет
Принимает детей
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 9 лет
Принимает детей
Стаж 34 года
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 41 год / Врач высшей категории
