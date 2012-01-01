  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Мастер Дент+
Мастер Дент+
7.0
Рейтинг

Мастер Дент+

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Нейбута, 47
1-й этаж
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Котельникова, 13
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Плазмалифтинг.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Проваторов Николай Алексеевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Проваторов Николай Алексеевич

Стоматолог, Терапевт
Стаж не указан
Стоматолог, Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
Все клиники