Маруга
В клинике 2 врача
Адреса
Информация
Семейная стоматология. Терапевтическая, хирургическая стоматология, ортопедия, имплантация. Отбеливание зубов, гигиена полости рта.
Первичный прием - 350 рублей.
Производство всех видов современных ортопедических конструкций:
- виниры,
- одиночные коронки и мостовидные протезы,
- съемные протезы (бюгельные, гибкие, комбинированные, термопластические),
- работы на имплантатах.
ООО "Маруга".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 24 года
