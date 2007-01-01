  1. Главная
Маруга
6.2
Рейтинг

Маруга

В клинике 2 врача
Адреса
пер. Камский, 5
1-й этаж
c 9:00 до 14:00. Сейчас закрыто
Пн.
Выходной
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Семейная стоматология. Терапевтическая, хирургическая стоматология, ортопедия, имплантация. Отбеливание зубов, гигиена полости рта.

Врачи работающие в клинике
Маруга Виктор Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Маруга Елена Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 24 года
