- Главная
- Все клиники
- Манус
Манус
- +7 (423) 241 14 65, регистратура
- +7 (423) 241 41 41
- +7 (914) 654 14 65, регистратура
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Клиника функциональной медицины. Невролог, терапевт, мануальный терапевт, остеопат, прикладная кинезиология.
Стоимость первичного приема невролога, педиатра, мануального терапевта, остеопата - 2500 руб.
Офтальмология:
- Компьютерный подбор очков, контактных линз, лазерное лечение конъюктивита;
- Полное обследование у офтальмолога - от 1000 до 3000 руб.;
- 1 раз в месяц ведет консультацию врач-офтальмолог профессор Догадова Людмила Петровна.
В клинике оказывают квалифицированную специализированную помощь при:
1. Заболеваниях и повреждениях нервной системы:
- перинатальная энцефалопатия,
- детский церебральный паралич,
- эпилепсия,
- задержка психо-речевого и моторного развития,
- олигофрения,
- болезнь Дауна,
- аутизм,
- минимальные мозговые дисфункции, проявляющиеся дефицитом внимания, трудностями в обучении, отклонениями в поведении,
- последствия перенесенных черепно-мозговых травм и инсультов,
- начальные проявления демиелинизирующих заболеваний,
- болезнь Паркинсона,
- болезнь Альцгеймера,
- энцефалиты, энцефаломиелиты различной этиологии,
- миотония, миопатия.
2. Заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата:
- нарушения осанки,
- сколиозы,
- посттравматические синдромы.
3. Нарушениях зрения:
- начальные проявления катаракты,
- снижение зрения, связанное с интоксикацией,
- некоторые формы косоглазия,
- макулодистрофия,
- прогрессирующее нарушение остроты зрения.
4. Заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта:
- дисбиоз,
- заболевания гепатобилиарной системы,
- ферментопатии.
5. Заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
6. Заболеваниях системы дыхания, включая хронические бронхиты и бронхиальную астму.
7. Иммунодефицитных состояниях, аллергозах, эндокринных нарушениях, включая климактерический синдром.
8. Нарушениях обмена веществ:
- ожирение,
- дисметаболическая нефропатия,
- белковая дистрофия.
9. Синдроме хронической усталости.
Программа предупреждение инвалидности у новорожденных: подготовка к зачатию, ведение беременности, подготовка к родам, ранняя коррекция новорожденного, поэтапное наблюдение за развитием ребенка.
Лицензия ЛО-25-01-002670.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "Манус".