Стоимость первичного приема невролога, педиатра, мануального терапевта, остеопата - 2500 руб.

Офтальмология:

Компьютерный подбор очков, контактных линз, лазерное лечение конъюктивита;

Полное обследование у офтальмолога - от 1000 до 3000 руб.;

1 раз в месяц ведет консультацию врач-офтальмолог профессор Догадова Людмила Петровна.

В клинике оказывают квалифицированную специализированную помощь при:

1. Заболеваниях и повреждениях нервной системы:

перинатальная энцефалопатия,

детский церебральный паралич,

эпилепсия,

задержка психо-речевого и моторного развития,

олигофрения,

болезнь Дауна,

аутизм,

минимальные мозговые дисфункции, проявляющиеся дефицитом внимания, трудностями в обучении, отклонениями в поведении,

последствия перенесенных черепно-мозговых травм и инсультов,

начальные проявления демиелинизирующих заболеваний,

болезнь Паркинсона,

болезнь Альцгеймера,

энцефалиты, энцефаломиелиты различной этиологии,

миотония, миопатия.

2. Заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата:

нарушения осанки,

сколиозы,

посттравматические синдромы.

3. Нарушениях зрения:

начальные проявления катаракты,

снижение зрения, связанное с интоксикацией,

некоторые формы косоглазия,

макулодистрофия,

прогрессирующее нарушение остроты зрения.

4. Заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта:

дисбиоз,

заболевания гепатобилиарной системы,

ферментопатии.

5. Заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

6. Заболеваниях системы дыхания, включая хронические бронхиты и бронхиальную астму.

7. Иммунодефицитных состояниях, аллергозах, эндокринных нарушениях, включая климактерический синдром.

8. Нарушениях обмена веществ:

ожирение,

дисметаболическая нефропатия,

белковая дистрофия.

9. Синдроме хронической усталости.

Программа предупреждение инвалидности у новорожденных: подготовка к зачатию, ведение беременности, подготовка к родам, ранняя коррекция новорожденного, поэтапное наблюдение за развитием ребенка.

Лицензия ЛО-25-01-002670.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.

ООО "Манус".