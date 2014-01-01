  1. Главная
Манус
0.0
Рейтинг

Манус

В клинике 10 врачей
Адреса
ул. Морская 1-я, 4
1-й этаж
c 10:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Пн.
Выходной
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Клиника функциональной медицины. Невролог, терапевт, мануальный терапевт, остеопат, прикладная кинезиология.

Врачи работающие в клинике
Выборова Лариса Васильевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Выборова Лариса Васильевна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шульгина Наталья Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шульгина Наталья Анатольевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чернышёва Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чернышёва Татьяна Николаевна

Мануальный терапевт, Остеопат, Главный врач
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Остеопат, Главный врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Болдырева Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Болдырева Наталья Викторовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Якунина Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Якунина Наталья Александровна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Галай Виктория Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галай Виктория Николаевна

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Галай Роман Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галай Роман Павлович

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат, Микрокинезитерапевт
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат, Микрокинезитерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ямковая Оксана Гранитовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ямковая Оксана Гранитовна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Иванова Галина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванова Галина Валерьевна

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Догадова Людмила Петровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Догадова Людмила Петровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

