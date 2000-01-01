  1. Главная
  2. Все клиники
  3. ИП Криницкий А. С.
ИП Криницкий А. С.
0.0
Рейтинг

ИП Криницкий А. С.

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Русская, 94А
7-й этаж, оф. 705
c 10:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Услуги мануального терапевта.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Криницкий Александр Сергеевич
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
23
отзыва

Криницкий Александр Сергеевич

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат, Хирург
Стаж 22 года
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат, Хирург
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом

Другие клиники

  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 118 врачей
    4.2
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    4.8
Все клиники