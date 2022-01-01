Маммологический центр

Профессиональная диагностика и лечение заболеваний молочных желез, в том числе оперативное лечение.

Услуги:

Консультация пациентов с заболеваниями молочных желез, с наличием образований, болей, выделений из соска;

Профилактические осмотры при отсутствии жалоб, назначении заместительной гормональной терапии и оральных контрацептивов;

Проведение консервативного лечения доброкачественных заболеваний молочных желез;

Цитологическое исследование мазков, отделяемых из молочных желез;

Цитологическое исследование пунктата;

Проведение биопсии молочной железы, в том числе с цитохимическим и иммуногистохимическим исследованием рецепторного статуса опухоли;

Биопсия щитовидной железы;

Проведение картирования при синдроме галактореи;

Дуктографическое исследование;

Проведение пневмокистографии (для диагностики и лечения кист в молочных железах);

Исследование гормонального статуса и обследование на онкомаркеры;

Проведение оперативного лечения при заболеваниях молочных желез, в том числе с использованием предоперационной УЗИ-разметки и срочного гистологического исследования;

Профилактика и лечение лимфостаза после мастэктомии (удаления молочной железы) с использованием аппарата для пневмомассажа "Тутор";

УЗИ-диагностика заболеваний молочных желез, щитовидной железы, всех органов и систем, включая крупные суставы;

Диагностика новообразований кожи и их оперативное лечение;

Консультативный прием онколога;

Консультация и координационное ведение пациентов, проходивших лечение онкологических заболеваний в зарубежных клиниках;

Проведение мастэктомии;

Реконструктивные операции после мастэктомии;

Цифровая маммография;

Прицельная маммография (с увеличением и без);

Консультация маммографических снимков;

Консультация онколога-маммолога перед ЭКО, пластическими операциями на молочных железах;

Наблюдение онколога-маммолога после пластических и реконструктивных операций на молочных железах.

Лицензия ЛО-25-01-003963.

