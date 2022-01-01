- Главная
Маммологический центр
В клинике 11 врачей
Специализированная клиника использует современные подходы к решению проблем с молочными железами: от скрининга до восстановительного лечения.
Профессиональная диагностика и лечение заболеваний молочных желез, в том числе оперативное лечение.
Услуги:
- Консультация пациентов с заболеваниями молочных желез, с наличием образований, болей, выделений из соска;
- Профилактические осмотры при отсутствии жалоб, назначении заместительной гормональной терапии и оральных контрацептивов;
- Проведение консервативного лечения доброкачественных заболеваний молочных желез;
- Цитологическое исследование мазков, отделяемых из молочных желез;
- Цитологическое исследование пунктата;
- Проведение биопсии молочной железы, в том числе с цитохимическим и иммуногистохимическим исследованием рецепторного статуса опухоли;
- Биопсия щитовидной железы;
- Проведение картирования при синдроме галактореи;
- Дуктографическое исследование;
- Проведение пневмокистографии (для диагностики и лечения кист в молочных железах);
- Исследование гормонального статуса и обследование на онкомаркеры;
- Проведение оперативного лечения при заболеваниях молочных желез, в том числе с использованием предоперационной УЗИ-разметки и срочного гистологического исследования;
- Профилактика и лечение лимфостаза после мастэктомии (удаления молочной железы) с использованием аппарата для пневмомассажа "Тутор";
- УЗИ-диагностика заболеваний молочных желез, щитовидной железы, всех органов и систем, включая крупные суставы;
- Диагностика новообразований кожи и их оперативное лечение;
- Консультативный прием онколога;
- Консультация и координационное ведение пациентов, проходивших лечение онкологических заболеваний в зарубежных клиниках;
- Проведение мастэктомии;
- Реконструктивные операции после мастэктомии;
- Цифровая маммография;
- Прицельная маммография (с увеличением и без);
- Консультация маммографических снимков;
- Консультация онколога-маммолога перед ЭКО, пластическими операциями на молочных железах;
- Наблюдение онколога-маммолога после пластических и реконструктивных операций на молочных железах.
Лицензия ЛО-25-01-003963.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Онколог, Хирург, Онколог-маммолог, Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт), Главный врач, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 12 лет
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 12 лет
Принимает детей
Стаж 16 лет
Стаж 25 лет
Принимает детей
Стаж 8 лет
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан
Стаж не указан / Врач высшей категории
