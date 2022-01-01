  1. Главная
Маммологический центр
6.6
Рейтинг

Маммологический центр

В клинике 11 врачей
Адреса
ул. Калинина, 17В
c 9:00 до 18:30. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Специализированная клиника использует современные подходы к решению проблем с молочными железами: от скрининга до восстановительного лечения.

Врачи работающие в клинике
Гончаров Андрей Владимирович
9.9
Рейтинг
Рейтинг
9.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
15
отзывов

Гончаров Андрей Владимирович

Онколог, Хирург, Онколог-маммолог, Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт), Главный врач, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Апанасевич Владимир Иосифович
9.1
Рейтинг
Рейтинг
9.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Апанасевич Владимир Иосифович

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Королев Дмитрий Николаевич
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Королев Дмитрий Николаевич

Онколог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мордвинов Юрий Петрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мордвинов Юрий Петрович

УЗИ-специалист
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Рощина Екатерина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рощина Екатерина Владимировна

Рентгенолог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сизоненко Светлана Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сизоненко Светлана Валентиновна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Портовая Изабелла Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Портовая Изабелла Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кулик Людмила Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулик Людмила Александровна

Рентгенолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Клочкова Галина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клочкова Галина Викторовна

Эндокринолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бабаева (Гуменюк) Людмила Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бабаева (Гуменюк) Людмила Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вилькот Наталья Львовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вилькот Наталья Львовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

