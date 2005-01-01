  1. Главная
Магия улыбки
6.2
Рейтинг

Магия улыбки

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Сахалинская, 19
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация
Врачи работающие в клинике
Неучева Наталья Геннадьевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Неучева Наталья Геннадьевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дементьева Людмила Евгеньевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дементьева Людмила Евгеньевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жмурина Светлана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жмурина Светлана Николаевна

Стоматолог-ортопед
Стаж 26 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

