Магия рук
0.0
Рейтинг

Магия рук

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Бородинская, 30
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Гавриленко Анастасия Владимировна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
34
отзыва

Гавриленко Анастасия Владимировна

Массажист, Косметик-эстетист, Инструктор по лечебной физкультуре
Стаж 12 лет
Массажист, Косметик-эстетист, Инструктор по лечебной физкультуре
Стаж 12 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом

