- Главная
- Все клиники
- Магия рук
Магия рук
В клинике 1 врач
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
- Детский (грудничковый) массаж до года. В процедуру входит массаж, гимнастика на плоскости, упражнения на фитболе. Цена: 1200 руб., массаж с выездом на дом 1500 руб.;
- Массаж лица (Face Massage): сплэш-лифтинг , скульптурный, буккальный, миофасциальный. Цена: 2800р
- Работа с костями черепа. Коррекция асимметрии лица. Цена: 3200р
- Уходовые процедуры: Пилинги. Чистки лица. RF-лифтинг. Миостимуляция. (Цены на процедуры необходимо уточнять у специалиста);
- Инъекционная косметология: Биоревитализация, Мезотерапия, Ботулинотерапия, Липолитики.(Цены на процедуры необходимо уточнять у специалиста);
- БРТ диагностика (магнито биорезонансное тестирование) приборы "БиоТест" и "БиоСкан". Выявление патогенной микрофлоры и коррекция психосамотических растройств прибором "БиоСкан" (стрессы, апатия, депресия, страхи). Тестирование организма 3000 руб., коррекция психосамотических состояний 500 руб.
Предварительная запись обязательна!
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом