Люкс
0.0
Рейтинг

Люкс

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Шишкина, 62
1-й этаж
c 10:00 до 18:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Приём психолога, невролога, эпилептолога, лечение от алкогольной зависимости. Дневной стационар.

