Ля Ботэ Актюэль
В клинике 7 врачей
Адреса
Информация
Широкий спектр косметологических услуг. Все виды массажа, эпиляция. Физиотерапия косметологическая.
Подарочные сертификаты на любую сумму.
ООО "Ля Ботэ Актюэль".
Лицензия ЛО-25-01-001648.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 20 лет
Стаж 27 лет
Стаж 17 лет
Стаж 19 лет
Стаж 17 лет
Стаж 21 год
Стаж 22 года
