Ля Ботэ Актюэль
0.0
Рейтинг

Ля Ботэ Актюэль

В клинике 7 врачей
Адреса
ул. Хабаровская, 36
1-й этаж
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Широкий спектр косметологических услуг. Все виды массажа, эпиляция. Физиотерапия косметологическая.

Врачи работающие в клинике
Казакова Елена Степановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Казакова Елена Степановна

Косметик-эстетист
Стаж 20 лет
Косметик-эстетист
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Холодарь Елена Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Холодарь Елена Валерьевна

Массажист
Стаж 27 лет
Массажист
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Грибань Алена Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грибань Алена Валерьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 17 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ничипорчук Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ничипорчук Ольга Николаевна

Косметик-эстетист
Стаж 19 лет
Косметик-эстетист
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чеботарева Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чеботарева Татьяна Николаевна

Косметик-эстетист
Стаж 17 лет
Косметик-эстетист
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Малышенко Ирина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малышенко Ирина Юрьевна

Физиотерапевт
Стаж 21 год
Физиотерапевт
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дуюнова Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дуюнова Елена Николаевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 22 года
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

