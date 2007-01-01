  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Лотос
Лотос
6.2
Рейтинг

Лотос

В клинике 15 врачей
Адреса
ул. Гоголя, 41
ВВГУ, 1-й этаж, правое крыло
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Поликлиника предоставляет амбулаторно-поликлиническую помощь в полном объёме. Все виды ультразвуковой терапии. Медицинская реабилитация.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Золотарева Наталья Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Золотарева Наталья Михайловна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Селиверстова Инна Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Селиверстова Инна Игоревна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 11 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Канищева Елена Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Канищева Елена Степановна

Врач функциональной диагностики
Стаж 37 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кулакова Марина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулакова Марина Андреевна

Терапевт
Стаж 34 года / Врач первой категории
Терапевт
Стаж 34 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Морозова Наталья Викторовна
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Морозова Наталья Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сметанин Андрей Владимирович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Сметанин Андрей Владимирович

Хирург
Стаж 17 лет
Хирург
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Добрева Капиталина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Добрева Капиталина Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Бабанина Валентина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бабанина Валентина Александровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гавро Елена Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гавро Елена Витальевна

Главный врач
Стаж не указан
Главный врач
Стаж не указан
Степанова Антонина Ильинична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанова Антонина Ильинична

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гладков Анатолий Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гладков Анатолий Николаевич

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Варкова Ольга Евгеньевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Варкова Ольга Евгеньевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Власюк Ирина Степановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Власюк Ирина Степановна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Едранова Наталья Аркадьевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Едранова Наталья Аркадьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Самусенко Любовь Евгеньевна
5.5
Рейтинг
Рейтинг
5.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Самусенко Любовь Евгеньевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 118 врачей
    4.2
Все клиники