В клинике 16 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Русская, 66
1-й этаж
Владивосток, пер. Краснознаменный, 12
Информация
Основные направления клиники: терапевтическое, ортопедическое, ортодентия, хирургия и др. Стоматологическая клиника предоставляет полный комплекс стоматологических услуг.
Стоимость первичного приема:
- Стоматолог-терапевт - 1800 рублей;
- Стоматолог-хирург - 1800 рублей;
- Стоматолог-ортопед - 1800 рублей;
- Ортодонт - 1800 рублей;
- Имплантолог - от 1800 рублей.
Услуги:
- Лечение и профилактика заболеваний полости рта;
- Имплантация зубов;
- Все виды протезирования;
- Есть бонусная программа;
- Лечение и удаление зубов под наркозом.
Лицензия ЛО-25-01-002000.
Прежнее название компании "Dentium".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 8 лет
Стаж 24 года
Стаж 15 лет
Стаж 17 лет
Принимает детей
Стаж 11 лет
Принимает детей
Стаж 10 лет
Принимает детей
Стаж 9 лет
Принимает детей
Стаж 9 лет
Стаж 22 года
Стаж 8 лет
Стаж 19 лет
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
Стаж 18 лет
Принимает детей
Стаж 14 лет
Принимает детей
Стаж 4 года
