Life
0.0
Рейтинг

Life

В клинике 16 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Русская, 66
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Владивосток, пер. Краснознаменный, 12
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Основные направления клиники: терапевтическое, ортопедическое, ортодентия, хирургия и др. Стоматологическая клиника предоставляет полный комплекс стоматологических услуг.

Врачи работающие в клинике
Ивахненко Алексей Александрович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ивахненко Алексей Александрович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 8 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 8 лет
Записаться на приём
Захарова Инна Геннадьевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
28
отзывов

Захарова Инна Геннадьевна

Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 24 года
Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Росляков Максим Викторович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
79
отзывов

Росляков Максим Викторович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 15 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Долматова Лела Теймуразовна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
19
отзывов

Долматова Лела Теймуразовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Мамынова Анастасия Дмитриевна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Мамынова Анастасия Дмитриевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Пасечник Юлия Олеговна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Пасечник Юлия Олеговна

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 10 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ивахненко (Чумичева) Виолетта Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ивахненко (Чумичева) Виолетта Сергеевна

Стоматолог
Стаж 9 лет
Стоматолог
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Демешко Глеб Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Демешко Глеб Сергеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шевченко Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевченко Елена Александровна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тесленко Евгения Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тесленко Евгения Игоревна

Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Семенова Кристина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семенова Кристина Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 19 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Трощук Владислав Русланович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трощук Владислав Русланович

Стоматолог-ортопед
Стаж 5 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Крутикова Екатерина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крутикова Екатерина Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Горшкова Ольга Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горшкова Ольга Валентиновна

Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Еськова Майя Нургзалиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Еськова Майя Нургзалиевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Головко Арсений Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Головко Арсений Александрович

Челюстно-лицевой хирург
Стаж 4 года
Челюстно-лицевой хирург
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

