  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Центр Эстетической медицины Лицо и тело
Центр Эстетической медицины Лицо и тело
6.5
Рейтинг

Центр Эстетической медицины Лицо и тело

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Уткинская, 30
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Концептуальный центр эстетической медицины направлен на решение быстро и эффективно замедлить возрастные изменения и устранить несовершенства кожи. В клинике выполняется широкий спектр процедур аппаратной и инъекционной косметологии.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Музыченко Юлия Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Музыченко Юлия Сергеевна

Физиотерапевт, Главный врач
Стаж 10 лет
Физиотерапевт, Главный врач
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тарасенко Евгения Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тарасенко Евгения Александровна

Косметолог
Стаж 8 лет
Косметолог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
  • Центр охраны материнства и детства
    Центр охраны материнства и детства В клинике 161 врач
    3.5
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
Все клиники