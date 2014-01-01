- Главная
Леге Артис
В клинике 5 врачей
Адреса
Информация
Протезирование, имплантология, отбеливание и другие стоматологические услуги.
Услуги:
- Протезирование: керамика "Аванта", безметалловая керамика;
- ОРС, Procera;
- Виниры;
- Имплантология;
- Протезирование на имплантатах;
- Лечение парадонтита методом "Вектор";
- Отбеливание.
Первичный осмотр - 300 руб.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 26 лет
Стаж 26 лет
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
