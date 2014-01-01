  1. Главная
Леге Артис
0.0
Рейтинг

Леге Артис

В клинике 5 врачей
Адреса
пр-т Океанский, 157
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Протезирование, имплантология, отбеливание и другие стоматологические услуги.

Врачи работающие в клинике
Добромыслова Наталья Викторовна
6.3
1
отзыв

Добромыслова Наталья Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 26 лет
Чернов Никита Алексеевич
6.6
2
отзыва

Чернов Никита Алексеевич

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Смирнова Оксана Анатольевна
6.3
1
отзыв

Смирнова Оксана Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Павленко Елена Андреевна
6.0
0
отзывов

Павленко Елена Андреевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан
Саушкин Олег Борисович
6.0
0
отзывов

Саушкин Олег Борисович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
