Лечебный массаж
6.5
Рейтинг

Лечебный массаж

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Кирова, 6
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Авдеев Антон Юрьевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Авдеев Антон Юрьевич

Мануальный терапевт, Массажист
Стаж 32 года
Мануальный терапевт, Массажист
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

