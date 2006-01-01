- Главная
Лечебно-диагностический центр МГУ им. адмирала Г. И. Невельского
Государственная
В клинике 14 врачей
Проведение всех видов медицинских комиссий. Консультации узких специалистов, терапевта. Лабораторное обследование, цифровая моментальная флюорография, ЭКГ, УЗИ. Медкомиссии морские на годность плавсостав с международной сертификацией.
В выходные и праздничные дни дежурная служба работает круглосуточно.
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
- лабораторной диагностике;
- организации сестринского дела, сестринскому делу;
- стоматологии;
- функциональной диагностике.
При осуществлении амбулаторно-поликлинической, специализированной медицинской помощи по:
- акушерству и гинекологии;
- дерматовенерологии;
- инфекционным болезням;
- клинической лабораторной диагностике;
- контролю качества медицинской помощи;
- медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
- неврологии;
- общественному здоровью и организации здравоохранения;
- оториноларингологии;
- офтальмологии;
- педиатрии;
- профпатологии;
- психиатрии;
- психиатрии-наркологии;
- рентгенологии;
- стоматологии;
- терапии;
- ультразвуковой диагностике;
- урологии;
- физиотерапии;
- функциональной диагностике;
- хирургии;
- экспертизе временной нетрудоспособности;
- экспертизе профпригодности.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 40 лет
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре