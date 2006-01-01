  1. Главная
Лечебно-диагностический центр МГУ им. адмирала Г. И. Невельского
4.8
Рейтинг

Лечебно-диагностический центр МГУ им. адмирала Г. И. Невельского

Государственная
В клинике 14 врачей
Адреса
ул. Станюковича, 60А
c 8:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Проведение всех видов медицинских комиссий. Консультации узких специалистов, терапевта. Лабораторное обследование, цифровая моментальная флюорография, ЭКГ, УЗИ. Медкомиссии морские на годность плавсостав с международной сертификацией.

Врачи работающие в клинике
Ховалкина Марина Михайловна
6.9
Ховалкина Марина Михайловна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 40 лет
Крейман Андрей Владимирович
6.6
Крейман Андрей Владимирович

Профпатолог
Стаж не указан
Рогачева Лариса Геннадьевна
6.3
Рогачева Лариса Геннадьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Ростова Марина Игоревна
6.0
Ростова Марина Игоревна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан
Зюзь Валентина Дмитриевна
6.0
Зюзь Валентина Дмитриевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Сапрыкина Марина Васильевна
6.0
Сапрыкина Марина Васильевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Лисовская Ирина Нургальевна
6.0
Лисовская Ирина Нургальевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Огай Наталья Яковлевна
6.0
Огай Наталья Яковлевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Павлова Анна Александровна
6.0
Павлова Анна Александровна

Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Юринов Юрий Евгеньевич
6.0
Юринов Юрий Евгеньевич

Хирург, Дерматовенеролог
Стаж не указан
Чирикина Ксения Александровна
6.0
Чирикина Ксения Александровна

Стоматолог
Стаж не указан
Фомичева Ольга Алексеевна
6.0
Фомичева Ольга Алексеевна

Терапевт
Стаж не указан
Каргиев Сергей Казбекович
6.0
Каргиев Сергей Казбекович

Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Дударев Евгений Владимирович
6.0
Дударев Евгений Владимирович

Хирург
Стаж не указан
