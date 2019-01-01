  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Ларга
Ларга
6.5
Рейтинг

Ларга

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Шошина, 25А
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

УЗИ всех органов и систем. Обучение врачей по специальности ультразвуковая диагностика.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Лаврова Наталья Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Лаврова Наталья Евгеньевна

УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 118 врачей
    4.2
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
Все клиники