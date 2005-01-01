- Главная
Лаборатория времени
В клинике 3 врача
Адреса
Информация
Подарочные сертификаты на любую сумму.
Эстетическое отделение:
- косметология;
- кабинет коррекции фигуры;
- spa-массажи;
- парикмахерский зал;
- ногтевой сервис;
- студия загара;
- парфюмерная гостиная - селективные ароматы: "M. Micallef", "Kilian", "Linari", "Ramon Molvizar", "Nobile 1942".
Лицензия ЛО-25-01-004082.
ООО "Косметик Профессионал".
Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
