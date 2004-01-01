  1. Главная
Кристалл
0.0
Рейтинг

Кристалл

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Кирова, 25А
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Кирова, 21В
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Исправление прикуса брекетами, имплантация зубов "под ключ", компрессионная и базальная, одноэтапная имплантация с немедленной нагрузкой, протезирование коронками из диоксида циркония, гигиена, отбеливание, комплексное лечение и восстановление зубов.

Врачи работающие в клинике
Агабабов Григорий Лазаревич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Агабабов Григорий Лазаревич

Стоматолог-ортодонт
Стаж 14 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 14 лет
Записаться на приём
Сивов Алексей Евгеньевич
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Сивов Алексей Евгеньевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 25 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Когут Татьяна Ивановна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Когут Татьяна Ивановна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт, Стоматолог-эндодонт
Стаж 9 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт, Стоматолог-эндодонт
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дыдин Лев Игоревич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дыдин Лев Игоревич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Стоматолог общей практики
Стаж 7 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Стоматолог общей практики
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мегеря Дмитрий Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мегеря Дмитрий Николаевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

