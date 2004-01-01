- Главная
- Все клиники
- Кристалл
Кристалл
В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Кирова, 25А
ул. Кирова, 21В
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Исправление прикуса брекетами, имплантация зубов "под ключ", компрессионная и базальная, одноэтапная имплантация с немедленной нагрузкой, протезирование коронками из диоксида циркония, гигиена, отбеливание, комплексное лечение и восстановление зубов.
ООО "Кристалл".
Консультация - 500 руб.
Центр имплантации "Кристалл" предлагает следующие услуги:
- протезирование прессованной керамикой i-max и диоксид цирконием, копирующее цвет живых зубов,
- одномоментная компрессионная имплантация зубов, с временной коронкой за один приём,
- одноэтапная базальная имплантация без наращивания кости, костной пластики и синус-лифтинга,
- классическая имплантация с наращиванием кости, костной пластикой и синус-лифтингом,
- исправление прикуса без брекетов, прозрачными съёмными элайнерами Star Smile и капами,
- исправление прикуса инновационными малозаметными экспресс брекетами Damon с эффектом БрэйсЛифт,
- профессиональное безопасное отбеливание зубов химическое и световое,
- изготовление коронок и мостов из металлокерамики,
- плазмолифтинг дёсен, наращивание дёсен,
- безболезненные методы лечения и восстановления зубов,
- профессиональная гигиена зубов, фторирование зубов,
- удаление зубов мудрости, удаление ретинированных зубов мудрости,
- удаление кисты зуба, в том числе с резекцией верхушки корня.
Лицензия ЛО-25-01-000176.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Записаться на приём
Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре