Краевой наркологический диспансер
4.6
Рейтинг

Краевой наркологический диспансер

Государственная
В клинике 41 врач
Адреса
Амбулаторно-поликлиническое отделение
ул. Станюковича, 53
c 8:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Сейчас закрыто
Бесплатное лечение табачной зависимости
Пн.
Выходной
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Выходной
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Кабинет профилактики наркологических расстройств
ул. 40 лет ВЛКСМ, 19
c 8:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Приемные дни
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 8:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Филиал АПО
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 8:00 до 12:00. Сейчас закрыто
Выдача справок, платные услуги
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Отделение долгосрочной медицинской реабилитации
ул. Успенского, 72
1-й этаж
c 9:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Еще 3
Информация
Врачи работающие в клинике
Потанин Денис Алексеевич
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Потанин Денис Алексеевич

Психиатр-нарколог, Заместитель главного врача
Стаж не указан
Психиатр-нарколог, Заместитель главного врача
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Колесник Евгений Владимирович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Колесник Евгений Владимирович

Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 29 лет
Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Холодов Константин Владимирович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Холодов Константин Владимирович

Психиатр-нарколог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Психиатр-нарколог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Иванов Илья Борисович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванов Илья Борисович

Психиатр-нарколог
Стаж 15 лет
Психиатр-нарколог
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Клименков Александр Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клименков Александр Юрьевич

Нарколог, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Нарколог, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Самович Владимир Викторович
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Самович Владимир Викторович

Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Потанин Алексей Николаевич
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Потанин Алексей Николаевич

Нарколог, Психиатр-нарколог
Стаж 34 года
Нарколог, Психиатр-нарколог
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Белов Евгений Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Белов Евгений Владимирович

Психиатр, Психотерапевт
Стаж не указан
Психиатр, Психотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Максименко Наталья Николаевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Максименко Наталья Николаевна

Заместитель главного врача
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Заместитель главного врача
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ковалёв Валерий Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковалёв Валерий Иванович

Нарколог, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 47 лет
Нарколог, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 47 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Андреева Марина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андреева Марина Викторовна

Психиатр-нарколог
Стаж 34 года
Психиатр-нарколог
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Левкович Лев Станиславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Левкович Лев Станиславович

Заместитель главного врача
Стаж 56 лет / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж 56 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Михайлов Игорь Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михайлов Игорь Владимирович

Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач первой категории
Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Михалева Людмила Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михалева Людмила Дмитриевна

Заместитель главного врача
Стаж 47 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Заместитель главного врача
Стаж 47 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Титова Наталья Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Титова Наталья Анатольевна

Психиатр-нарколог
Стаж 38 лет
Психиатр-нарколог
Стаж 38 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Чепурихин Валентин Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чепурихин Валентин Андреевич

Психиатр-нарколог
Стаж 46 лет
Психиатр-нарколог
Стаж 46 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шрейберг Константин Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шрейберг Константин Анатольевич

Психиатр-нарколог
Стаж 24 года / Врач первой категории
Психиатр-нарколог
Стаж 24 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Юхименко Аркадий Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юхименко Аркадий Валерьевич

Главный врач
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Главный врач
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ермаков Алексей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ермаков Алексей Викторович

Психиатр-нарколог
Стаж 28 лет
Психиатр-нарколог
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сыскин Виктор Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сыскин Виктор Александрович

Психиатр-нарколог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Психиатр-нарколог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Голубчик Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голубчик Елена Ивановна

Нарколог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Нарколог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зинатулин Александр Романович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зинатулин Александр Романович

Психиатр-нарколог
Стаж 42 года
Психиатр-нарколог
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сидорова Юлия Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидорова Юлия Валентиновна

Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пешков Олег Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пешков Олег Александрович

Невролог (невропатолог)
Стаж 40 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Платонов Евгений Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Платонов Евгений Геннадьевич

Психиатр-нарколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Психиатр-нарколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Степура Наталья Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степура Наталья Павловна

Психиатр-нарколог
Стаж 42 года
Психиатр-нарколог
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чумарина Светлана Хамзаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чумарина Светлана Хамзаевна

Психиатр-нарколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Психиатр-нарколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шаго Михаил Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шаго Михаил Александрович

Психиатр-нарколог
Стаж 17 лет
Психиатр-нарколог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Юркасова Лариса Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юркасова Лариса Николаевна

Психиатр-нарколог
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Психиатр-нарколог
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гиря Александр Витальевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гиря Александр Витальевич

Психиатр-нарколог
Стаж 26 лет
Психиатр-нарколог
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дамаданов С. Г.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дамаданов С. Г.

Нарколог
Стаж не указан
Нарколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кубикова Ю. В.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кубикова Ю. В.

Нарколог
Стаж не указан
Нарколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Новикова Валерия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Новикова Валерия Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 29 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Степаненко Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степаненко Елена Николаевна

Психиатр-нарколог
Стаж 36 лет
Психиатр-нарколог
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сухоцкий Е. А.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сухоцкий Е. А.

Нарколог
Стаж не указан
Нарколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хомеченко Е. В.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хомеченко Е. В.

Нарколог
Стаж не указан
Нарколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Черняк Николай Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черняк Николай Иванович

Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Южакова Ольга Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Южакова Ольга Викторовна

Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Леонтьева Наталья Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Леонтьева Наталья Ивановна

Рефлексотерапевт
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Степанова Анастасия Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанова Анастасия Ивановна

Нарколог
Стаж не указан
Нарколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Голованева Светлана Ивановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Голованева Светлана Ивановна

Психиатр-нарколог
Стаж 31 год / Врач первой категории
Психиатр-нарколог
Стаж 31 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

