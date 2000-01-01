- Главная
Краевой наркологический диспансер
Государственная
В клинике 41 врач
Адреса
Амбулаторно-поликлиническое отделение
ул. Станюковича, 53
- +7 (423) 241 46 29, регистратура, call-центр
Кабинет профилактики наркологических расстройств
ул. 40 лет ВЛКСМ, 19
- +7 (423) 263 84 20, филиал АПО
Отделение долгосрочной медицинской реабилитации
ул. Успенского, 72
1-й этаж
Кабинет врача психиатра-нарколога участкового для обслуживания детского населения
ул. Нерчинская, 42
1-й этаж
Отделение неотложной наркологической помощи
ул. Гоголя, 35
2-й этаж
- +7 (423) 245 74 46, многоканальный
ул. Хасанская, 1
Еще 3
Информация
Лечение алкоголизма, табакокурения, наркомании, токсикомании, прерывание запоев, помощь психологов, социальных работников, проводится реабилитационная работа. Возможно анонимное лечение. Оказание стационарной и амбулаторной психологической помощи для родственников пациентов. Трудотерапия.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевой наркологический диспансер».
Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 47 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 56 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 31 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 47 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 38 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 46 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 24 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 31 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре