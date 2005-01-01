- Главная
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
- +7 (423) 236 44 27, регистратура
- +7 (423) 236 19 59, регистратура
- +7 (423) 236 05 78, приемный покой
- +7 (423) 236 71 15, лаборатория
- +7 (423) 236 05 34, приемная главного врача
- +7 (423) 236 43 86, центр лечебной косметологии
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Краевой клинический кожно-венерологический диспансер" в настоящее время является головным специализированным учреждением края, оказывающим дерматовенерологическую помощь населению г. Владивостока и Приморского края. С 1993 года носит статус клинического учреждения, а это значит, что все эти годы лечебно – диагностическая, консультативная, научно – исследовательская работа проводилась в тесном взаимодействии практического здравоохранения и науки.
В настоящее время диспансер — это современное высокоспециализированное лечебно–профилактическое учреждение, в котором широко используется весь спектр современных отечественных и зарубежных методов диагностики, лечения, профилактики, реабилитации заболеваний дерматовенерологического профиля, успешно проводится коррекция эстетических и возрастных проблем кожи.
Медицинская помощь оказывается в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания жителям Приморского края бесплатной медицинской помощи, а также по полисам ДМС и на платной основе.
