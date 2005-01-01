  1. Главная
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
4.6
Рейтинг

Краевой клинический кожно-венерологический диспансер

Государственная
В клинике 74 врача
Адреса
ул. Гамарника, 18В
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Шушанян Тигран Гарникович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дерматолог, Косметолог
Стаж 10 лет

Дерматолог, Косметолог
Стаж 10 лет
Дерматолог, Косметолог
Стаж 10 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Овчинникова Ирина Владимировна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Яковенко Елена Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Яковенко Елена Сергеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 30 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Богуславская Ольга Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Богуславская Ольга Валерьевна

Венеролог, Дерматовенеролог, Аллерголог-иммунолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Венеролог, Дерматовенеролог, Аллерголог-иммунолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Симончук Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Физиотерапевт
Стаж 35 лет

Физиотерапевт
Стаж 35 лет
Физиотерапевт
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пономарева Екатерина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пономарева Екатерина Андреевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 8 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Лысенко Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лысенко Ирина Анатольевна

Дерматолог, Дерматовенеролог
Стаж 12 лет
Дерматолог, Дерматовенеролог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Тюрева Мария Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дерматовенеролог
Стаж 13 лет

Дерматовенеролог
Стаж 13 лет
Дерматовенеролог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Михалева Наталья Владимировна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Михалева Наталья Владимировна

Дерматовенеролог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Морозенко Наталья Владимировна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Морозенко Наталья Владимировна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гаврилова Юлия Валерьевна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Гаврилова Юлия Валерьевна

Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж не указан
Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Горобец Наталья Валерьевна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Обушная Елена Валерьевна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Обушная Елена Валерьевна

Дерматовенеролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Онянова Татьяна Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Онянова Татьяна Александровна

Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Помозова Дина Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Осмоловская Вероника Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Серебрякова Людмила Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ульзутуева Вероника Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Щетинина Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щетинина Ольга Александровна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нижегородцева Галина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нижегородцева Галина Петровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Петрова Ольга Медартовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петрова Ольга Медартовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Тарасенко Ольга Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тарасенко Ольга Анатольевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Татаринова Надежда Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бактериолог
Стаж не указан

Бактериолог
Стаж не указан
Бактериолог
Стаж не указан
Чернова Лариса Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чернова Лариса Петровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Кравченко Вячеслав Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Захарченко Елена Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Миколаенко Оксана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Миколаенко Оксана Викторовна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач второй категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Солякова Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Михайлова Юля Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михайлова Юля Анатольевна

Дерматовенеролог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач первой категории
Дерматовенеролог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач первой категории
Ковалева Эльвира Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковалева Эльвира Дмитриевна

Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Терехова Галина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Терехова Галина Васильевна

Дерматовенеролог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач второй категории
Дерматовенеролог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лобода Анна Рудольфовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Константинова Ольга Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Саляхова Елена Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кисингаева Анастасия Маратовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кисингаева Анастасия Маратовна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Безручко Людмила Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Безручко Людмила Владимировна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Олейник Светлана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Олейник Светлана Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Союзова Любовь Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коновальцев Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Грудцина Людмила Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Физиотерапевт
Стаж не указан

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коцарь Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коцарь Наталья Юрьевна

Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кравченко Ирина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гайдай Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гайдай Елена Николаевна

Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж не указан
Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Храпкова Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пилипенок Яна Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пилипенок Яна Олеговна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Иринева Светлана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Баранова Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баранова Наталья Александровна

Дерматолог, Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Дерматолог, Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Миловидова Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Миловидова Елена Викторовна

Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Крылова Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Диетолог, Терапевт
Стаж не указан

Диетолог, Терапевт
Стаж не указан
Диетолог, Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Козлова Евгения Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ополоник Инна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пузырева Екатерина Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Халиман Екатерина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Данильчук Диана Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данильчук Диана Игоревна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Сысойкин Александр Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Долгова Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зварыкина Галина Лазаревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зварыкина Галина Лазаревна

Бактериолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Бактериолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кошелева Галина Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кошелева Галина Георгиевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Лысенко Тамара Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лысенко Тамара Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Накорякова Людмила Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Накорякова Людмила Федоровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Ланько Юлия Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дерматовенеролог
Стаж 38 лет

Дерматовенеролог
Стаж 38 лет
Дерматовенеролог
Стаж 38 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Галанская Любовь Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дерматовенеролог
Стаж не указан

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Щепина Галина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щепина Галина Николаевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жукова Ольга Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жукова Ольга Михайловна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кабардина Светлана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кабардина Светлана Викторовна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гасилина Татьяна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гасилина Татьяна Юрьевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чугункина Надежда Яковлевна
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Чугункина Надежда Яковлевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Федорова Елена Борисовна
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Федорова Елена Борисовна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Краюшкина Янина Георгиевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Краюшкина Янина Георгиевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лошкарева Лариса Петровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лошкарева Лариса Петровна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Густова Елена Борисовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Густова Елена Борисовна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гирева Виктория Геннадьевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гирева Виктория Геннадьевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Быстрова Людмила Николаевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Быстрова Людмила Николаевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Букоткина Янина Валерьевна
4.7
Рейтинг
Рейтинг
4.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Букоткина Янина Валерьевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач второй категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

