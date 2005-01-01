Государственное автономное учреждение здравоохранения "Краевой клинический кожно-венерологический диспансер" в настоящее время является головным специализированным учреждением края, оказывающим дерматовенерологическую помощь населению г. Владивостока и Приморского края. С 1993 года носит статус клинического учреждения, а это значит, что все эти годы лечебно – диагностическая, консультативная, научно – исследовательская работа проводилась в тесном взаимодействии практического здравоохранения и науки.

В настоящее время диспансер — это современное высокоспециализированное лечебно–профилактическое учреждение, в котором широко используется весь спектр современных отечественных и зарубежных методов диагностики, лечения, профилактики, реабилитации заболеваний дерматовенерологического профиля, успешно проводится коррекция эстетических и возрастных проблем кожи.

Медицинская помощь оказывается в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания жителям Приморского края бесплатной медицинской помощи, а также по полисам ДМС и на платной основе.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.