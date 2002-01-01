Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации

- Главная
- +7 (423) 231 47 12, регистратура
- +7 (964) 441 88 82, зав. центром
- +7 (423) 231 02 01, зав. по социальной реабилитации
- +7 (423) 232 41 58, зав. по лечебной части
Центр медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных психоневрологического профиля, 3-х недельное комплексное курсовое восстановительное лечение и реабилитация детей-инвалидов. Профилактика детской инвалидности (дети первого года жизни с перинатальным поражением ЦНС и угрозой развития ДЦП).
Первичный прием невролога для детей инвалидов - бесплатный, для ребенка, не имеющего статус ребенка инвалид, 1000 рублей.
Основные заболевания, подлежащие реабилитации в центре:
- Инвалидизирующие заболевания нервной системы – все формы детского церебрального паралича, аномалии развития головного и спинного мозга;
- Нервные болезни детей первого года жизни (перинатальная патология);
- Последствия травм и нейроинфекций у детей;
- Невротические состояния (тревога, страхи, навязчивость, тики, энурез, заикание и др.);
- Нарушения сна;
- Нервно-мышечные заболевания;
- Ортопедические инвалидизирующие болезни (врожденная косолапость, врожденный вывих бедер, болезнь Пертеса, сколиоз и др. болезни позвоночника, артрогриппоз, пороки и аномалии развития конечностей, деформации грудной клетки, системные заболевания скелета с контрактурами, деформациями, нарушениями функции опорно-двигательного аппарата);
- Нарушение поведения и проблемы общения (болезнь Дауна, аутизм, гиперактивность, конфликтность, дефицит внимания, агрессивность и др.);
- Задержка психоречевого развития и проблемы обучения.
Обследование и все виды базового лечения детей-инвалидов неврологического и ортопедического профиля, а также детей первого года жизни с поражением центральной нервной системы и угрозой развития детского церебрального паралича, проживающих на территории Приморского края, проводятся за счет средств Приморского отделения Фонда ОМС (бесплатно). Пациенты, проживающие за пределами Приморского края, а также жители Приморья, не имеющие статуса ребенок инвалид, получают лечение на платной основе.
В Центре используется трансдисциплинарный индивидуальный подход к пациенту, при котором врачи всех специальностей, психологи, педагоги, социальные работники и логопеды работают единой бригадой, в тесном взаимодействии с родственниками больного ребенка.
Команда:
Врачи-неврологи
- Осмоловский Дмитрий Сергеевич
- Карпова Людмила Георгиевна.
Врач-психиатр детский - Якимчук Руслан Николаевич.
Врач ортопед-травматолог - Горожанкина Елена Геневна, высшая категория.
Врач-хирург, детский хирург - Осмоловский Сергей Васильевич, кандидат медицинских наук, специалист высшей категории.
Врач-педиатр - Бойко Галина Львовна, высшая категория.
Врач-физиотерапевт - Крымсалова Ольга Анатольевна, высшая категория.
Врач-рефлексотерапевт - Анисова Татьяна Васильевна.
Врач по лечебной физической культуре - Шерстобитова Ольга Валентиновна.
Врач ультразвуковой диагностики - Колесник Иван Владимирович.
Врач функциональной диагностики - Догот Ольга Владимировна.
Врач мануальный терапевт - Полев Роман Владимирович.
Педагог-психолог
- Осмоловская Любовь Константиновна, высшее педагогическое и логопедическое образование, высшая квалификационная категория;
- Марченко Елена Вячеславовна, высшее педагогическое образование, высшая квалификационная категория;
- Мещанин Любовь Григорьевна, высшее педагогическое образование, высшая квалификационная категория;
- Мирон Лира Анатольевна, высшее педагогическое образование, первая категория.
Логопед
- Никифорова Ольга Владимировна, высшее логопедическое образование, высшая квалификационная категория;
- Чугунова Наталья Валерьевна, высшее логопедическое образование, высшая квалификационная категория;
- Черноморова Татьяна Юрьевна, высшее логопедическое образование, высшая квалификационная категория;
- Астафимова Фаина Николаевна, высшее логопедическое образование;
- Сазонова Евгения Александровна, высшее педагогическое образование – логопед-дефектолог, первая категория.
Учитель-дефектолог - Волкова Юлия Руслановна, высшее логопедическое образование, высшая квалификационная категория.
Педагог дополнительного образования - Старцева Наталья Васильевна, высшее образование, высшая квалификационная категория.
Инструктор по физической культуре
- Скульбеда Мария Владимировна, высшее специальное педагогическое образование (факультет адаптивной физической культуры ДВФУ), медицинское училище, высшая квалификационная категория;
- Матюшина Ольга Николаевна, высшее специальное педагогическое образование (факультет адаптивной физической культуры ДВФУ), медицинское училище, высшая квалификационная категория;
- Гуденко Александра Викторовна, высшее специальное педагогическое образование (факультет адаптивной физической культуры ДВФУ) первая высшая квалификационная категория;
- Кошелева Галина Сергеевна, высшее специальное педагогическое образование (факультет адаптивной физической культуры ДВФУ), медицинское училище, высшая квалификационная категория;
- Иванова Анжелика Сергеевна, высшее специальное педагогическое образование (факультет адаптивной физической культуры ДВФУ) первая квалификационная категория;
- Громова Елизавета Сергеевна, высшее специальное педагогическое образование (факультет адаптивной физической культуры ДВФУ);
- Осипова Наталья Георгиевна, высшее специальное педагогическое образование (факультет адаптивной физической культуры ДВФУ);
- Спивак Татьяна Павловна, высшее специальное педагогическое образование (Институт физкультуры, факультет адаптивной физической культуры ДВФУ) первая квалификационная категория;
- Бурдин Антон Константинович, высшее специальное педагогическое образование (факультет адаптивной физической культуры университета г. Запорожье, магистратура ДВФУ).
Медицинская сестра по массажу
- Белоцерковец Алла Владимировна, высшее специальное педагогическое образование (факультет адаптивной физической культуры ДВГУ), медицинское училище;
- Суслов Александр Александрович – инвалидность по зрению, медицинское училище, высшая квалификационная категория;
- Половнева Зоя Ивановна – инвалидность по зрению, медицинское училище, высшая квалификационная категория;
- Черятникова Тамара Александровна, медицинское училище, инвалидность по зрению;
- Кравченко Татьяна Владимировна, медицинское училище;
- Осипова Мария Леонидовна, медицинское училище;
- Лазарева Светлана Анатольевна, медицинское училище;
- Гусенцова Оксана Евгеньевна, инвалидность по зрению, высшее специальное педагогическое образование (факультет адаптивной физической культуры ДВГУ), медицинское училище;
- Агеев Вячеслав Вячеславович, инвалидность по зрению, медицинское училище;
- Улейская Марта Геннадиевна, медицинское училище;
- Бойко Ирина Григорьевна, медицинское училище.