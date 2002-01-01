  1. Главная
Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации
4.8
Рейтинг

Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации

В клинике 11 врачей
Адреса
ул. Кирова, 66
1-й, 2-й этажи
c 8:30 до 16:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Центр медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных психоневрологического профиля, 3-х недельное комплексное курсовое восстановительное лечение и реабилитация детей-инвалидов. Профилактика детской инвалидности (дети первого года жизни с перинатальным поражением ЦНС и угрозой развития ДЦП).

Врачи работающие в клинике
Осмоловский Дмитрий Сергеевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
2
отзыва

Осмоловский Дмитрий Сергеевич

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Принимает детей
Карпова Людмила Георгиевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
4
отзыва

Карпова Людмила Георгиевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Полев Роман Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
1
отзыв

Полев Роман Владимирович

Мануальный терапевт
Стаж не указан
Мануальный терапевт
Стаж не указан
Принимает детей
Бойко Галина Львовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
1
отзыв

Бойко Галина Львовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Цукрей Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Цукрей Наталья Владимировна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Якимчук Руслан Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Якимчук Руслан Николаевич

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Горожанкина Елена Геньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Горожанкина Елена Геньевна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
Догот Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Догот Ольга Владимировна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Мовчан Евгений Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Мовчан Евгений Игоревич

Врач ЛФК
Стаж не указан
Врач ЛФК
Стаж не указан
Осмоловский Сергей Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Осмоловский Сергей Васильевич

Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Патрышева Ольга Константиновна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
1
отзыв

Патрышева Ольга Константиновна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
