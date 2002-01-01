Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации

Первичный прием невролога для детей инвалидов - бесплатный, для ребенка, не имеющего статус ребенка инвалид, 1000 рублей.

Основные заболевания, подлежащие реабилитации в центре:

Инвалидизирующие заболевания нервной системы – все формы детского церебрального паралича, аномалии развития головного и спинного мозга;

Нервные болезни детей первого года жизни (перинатальная патология);

Последствия травм и нейроинфекций у детей;

Невротические состояния (тревога, страхи, навязчивость, тики, энурез, заикание и др.);

Нарушения сна;

Нервно-мышечные заболевания;

Ортопедические инвалидизирующие болезни (врожденная косолапость, врожденный вывих бедер, болезнь Пертеса, сколиоз и др. болезни позвоночника, артрогриппоз, пороки и аномалии развития конечностей, деформации грудной клетки, системные заболевания скелета с контрактурами, деформациями, нарушениями функции опорно-двигательного аппарата);

Нарушение поведения и проблемы общения (болезнь Дауна, аутизм, гиперактивность, конфликтность, дефицит внимания, агрессивность и др.);

Задержка психоречевого развития и проблемы обучения.

Обследование и все виды базового лечения детей-инвалидов неврологического и ортопедического профиля, а также детей первого года жизни с поражением центральной нервной системы и угрозой развития детского церебрального паралича, проживающих на территории Приморского края, проводятся за счет средств Приморского отделения Фонда ОМС (бесплатно). Пациенты, проживающие за пределами Приморского края, а также жители Приморья, не имеющие статуса ребенок инвалид, получают лечение на платной основе.

В Центре используется трансдисциплинарный индивидуальный подход к пациенту, при котором врачи всех специальностей, психологи, педагоги, социальные работники и логопеды работают единой бригадой, в тесном взаимодействии с родственниками больного ребенка.

Команда:

Врачи-неврологи

Осмоловский Дмитрий Сергеевич

Карпова Людмила Георгиевна.

Врач-психиатр детский - Якимчук Руслан Николаевич.

Врач ортопед-травматолог - Горожанкина Елена Геневна, высшая категория.

Врач-хирург, детский хирург - Осмоловский Сергей Васильевич, кандидат медицинских наук, специалист высшей категории.

Врач-педиатр - Бойко Галина Львовна, высшая категория.

Врач-физиотерапевт - Крымсалова Ольга Анатольевна, высшая категория.

Врач-рефлексотерапевт - Анисова Татьяна Васильевна.

Врач по лечебной физической культуре - Шерстобитова Ольга Валентиновна.

Врач ультразвуковой диагностики - Колесник Иван Владимирович.

Врач функциональной диагностики - Догот Ольга Владимировна.

Врач мануальный терапевт - Полев Роман Владимирович.

Педагог-психолог

Осмоловская Любовь Константиновна, высшее педагогическое и логопедическое образование, высшая квалификационная категория;

Марченко Елена Вячеславовна, высшее педагогическое образование, высшая квалификационная категория;

Мещанин Любовь Григорьевна, высшее педагогическое образование, высшая квалификационная категория;

Мирон Лира Анатольевна, высшее педагогическое образование, первая категория.

Логопед

Никифорова Ольга Владимировна, высшее логопедическое образование, высшая квалификационная категория;

Чугунова Наталья Валерьевна, высшее логопедическое образование, высшая квалификационная категория;

Черноморова Татьяна Юрьевна, высшее логопедическое образование, высшая квалификационная категория;

Астафимова Фаина Николаевна, высшее логопедическое образование;

Сазонова Евгения Александровна, высшее педагогическое образование – логопед-дефектолог, первая категория.

Учитель-дефектолог - Волкова Юлия Руслановна, высшее логопедическое образование, высшая квалификационная категория.

Педагог дополнительного образования - Старцева Наталья Васильевна, высшее образование, высшая квалификационная категория.

Инструктор по физической культуре

Скульбеда Мария Владимировна, высшее специальное педагогическое образование (факультет адаптивной физической культуры ДВФУ), медицинское училище, высшая квалификационная категория;

Матюшина Ольга Николаевна, высшее специальное педагогическое образование (факультет адаптивной физической культуры ДВФУ), медицинское училище, высшая квалификационная категория;

Гуденко Александра Викторовна, высшее специальное педагогическое образование (факультет адаптивной физической культуры ДВФУ) первая высшая квалификационная категория;

Кошелева Галина Сергеевна, высшее специальное педагогическое образование (факультет адаптивной физической культуры ДВФУ), медицинское училище, высшая квалификационная категория;

Иванова Анжелика Сергеевна, высшее специальное педагогическое образование (факультет адаптивной физической культуры ДВФУ) первая квалификационная категория;

Громова Елизавета Сергеевна, высшее специальное педагогическое образование (факультет адаптивной физической культуры ДВФУ);

Осипова Наталья Георгиевна, высшее специальное педагогическое образование (факультет адаптивной физической культуры ДВФУ);

Спивак Татьяна Павловна, высшее специальное педагогическое образование (Институт физкультуры, факультет адаптивной физической культуры ДВФУ) первая квалификационная категория;

Бурдин Антон Константинович, высшее специальное педагогическое образование (факультет адаптивной физической культуры университета г. Запорожье, магистратура ДВФУ).

Медицинская сестра по массажу