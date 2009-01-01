  1. Главная
Краевая стоматологическая поликлиника
8.2
Рейтинг

Краевая стоматологическая поликлиника

Государственная
В клинике 18 врачей
Адреса
ул. Адмирала Кузнецова, 64А
1-й, 2-й этажи
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Чапаева, 14
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Детское отделение
ул. Суханова, 1
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Еще 3
Информация

Терапевтическая помощь взрослым. Хирургические услуги, амбулаторные операции.

Врачи работающие в клинике
Голощапова (Котуль) Елена Александровна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
32
отзыва

Голощапова (Котуль) Елена Александровна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 25 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Краснобородько Екатерина Валерьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Краснобородько Екатерина Валерьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Казнадзей Антон Олегович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Казнадзей Антон Олегович

Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ломоносова Анна Сергеевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ломоносова Анна Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Погорелый Валерий Владимирович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Погорелый Валерий Владимирович

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мирошниченко Валерия Геннадьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Мирошниченко Валерия Геннадьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лунина Валентина Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лунина Валентина Петровна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Никитина Елена Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Никитина Елена Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Роденкова Дарья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Роденкова Дарья Владимировна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 17 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Амельченко Максим Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Амельченко Максим Александрович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач второй категории
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Никитин Сергей Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никитин Сергей Геннадьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ушакова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ушакова Елена Юрьевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Морозова Лариса Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Морозова Лариса Александровна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сизова Наталья Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сизова Наталья Михайловна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тимофеева Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тимофеева Елена Владимировна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гришанов Валерий Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гришанов Валерий Петрович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тарасов Валерий Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тарасов Валерий Александрович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Главный врач
Стаж 47 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Главный врач
Стаж 47 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Яковлева Валерия Юрьевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Яковлева Валерия Юрьевна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

