Краевая стоматологическая поликлиника
Государственная
В клинике 18 врачей
Адреса
- +7 (423) 243 26 10 , зам. главного врача
- +7 (423) 226 01 75 , отдел кадров
- +7 (423) 220 50 14 , отдел закупок
- +7 (423) 222 85 98 , бухгалтерия
- +7 (423) 220 50 09 , касса
ул. Адмирала Кузнецова, 64А
1-й, 2-й этажи
- +7 (423) 244 09 65, регистратура
- +7 (423) 244 09 79, дежурный администратор
ул. Чапаева, 14
- +7 (423) 231 49 57, регистратура
Детское отделение
ул. Суханова, 1
- +7 (423) 243 28 73, регистратура
- +7 (423) 243 28 52, дежурный администратор
Детское отделение
ул. Борисенко, 31
1-й этаж
- +7 (423) 263 67 49, регистратура
Терапевтическое отделение
ул. 50 лет ВЛКСМ, 17
1-й этаж
- +7 (423) 225 57 81, регистратура
- +7 (423) 225 55 01, дежурный администратор
ул. Уборевича, 14
- +7 (423) 222 86 17, регистратура
- +7 (423) 226 10 85, дежурный администратор
Еще 3
Информация
Терапевтическая помощь взрослым. Хирургические услуги, амбулаторные операции.
Все услуги оказываются бесплатно (кроме ортопедии и платного терапевтического кабинета).
Первичный (платный) прием от 500 руб.
В учреждении есть возможность записи к любому специалисту через инфомат.
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Краевая стоматологическая поликлиника".
Лицензия ЛО-25-01-001807.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
Стаж не указан / Врач второй категории
Стаж не указан / Врач второй категории
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Принимает детей
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж 47 лет
Стаж 47 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре