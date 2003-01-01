  1. Главная
Краевая клиническая психиатрическая больница
4.0
Рейтинг

Краевая клиническая психиатрическая больница

Государственная
В клинике 2 врача
Адреса
ул. Шепеткова, 14
c 8:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Администрация
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто. Закроется через 36 минут
Приёмное отделение
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Диспансерное отделение
ул. Некрасовская, 50
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
c 8:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Медкомиссии
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Психоневрологический диспансер
ул. Первая, 4А
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Медкомиссия (водительские права, оружие, сан. книжка).

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Биккель Михаил Владимирович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
20
отзывов

Биккель Михаил Владимирович

Психиатр, Психотерапевт, Сексолог, Клинический психолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Психиатр, Психотерапевт, Сексолог, Клинический психолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Доступен вызов на дом
Шатрова Екатерина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Психиатр
Стаж не указан

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

