Краевая клиническая психиатрическая больница

ГБУЗ "ККПБ" является государственным учреждением, которое оказывает психиатрическую помощь взрослому населению.

Стационар ГБУЗ "ККПБ" обслуживает взрослых и подростков (с 15-летнего возраста) с выраженными психическими и поведенческими расстройствами.

Больница является специализированным лечебно-профилактическим учреждением, в котором осуществляются:

Психиатрическая помощь;

Психотерапевтическая помощь;

Наркологическая помощь;

Социально-психологическая помощь;

Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза;

Психиатрическое освидетельствование призывников и граждан, проходящих медицинские осмотры;

Экспертиза временной нетрудоспособности;

Экспертиза качества медицинской помощи;

Консультации юриста.

В стационаре пациенты, кроме психиатрической помощи, получают терапевтическую, неврологическую, стоматологическую и гинекологическую помощь, а также пользуются консультациями всех "узких" специалистов, которые при необходимости приглашаются из других ЛПУ.

В больнице проводятся:

Клинические и биохимические лабораторные исследования;

Электроэнцефалография;

Экспериментально-психологические исследования.

