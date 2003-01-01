- Главная
Краевая клиническая психиатрическая больница
- +7 (423) 263 19 37, I мужское
- +7 (423) 263 22 69, II мужское
- +7 (423) 263 67 31, III мужское
- +7 (423) 263 49 08, I женское
- +7 (423) 263 29 82, II женское
- +7 (423) 263 68 35, главная медсестра
- +7 (423) 263 86 58, гл. врач
- +7 (423) 263 93 06, приемный покой, круглосуточно
- +7 (423) 263 53 48, зам. гл. врача по лечебной работе
- +7 (423) 222 76 65, регистратура
- +7 (423) 226 03 69, заведующий
Медкомиссия (водительские права, оружие, сан. книжка).
ГБУЗ "ККПБ" является государственным учреждением, которое оказывает психиатрическую помощь взрослому населению.
Стационар ГБУЗ "ККПБ" обслуживает взрослых и подростков (с 15-летнего возраста) с выраженными психическими и поведенческими расстройствами.
Больница является специализированным лечебно-профилактическим учреждением, в котором осуществляются:
- Психиатрическая помощь;
- Психотерапевтическая помощь;
- Наркологическая помощь;
- Социально-психологическая помощь;
- Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза;
- Психиатрическое освидетельствование призывников и граждан, проходящих медицинские осмотры;
- Экспертиза временной нетрудоспособности;
- Экспертиза качества медицинской помощи;
- Консультации юриста.
В стационаре пациенты, кроме психиатрической помощи, получают терапевтическую, неврологическую, стоматологическую и гинекологическую помощь, а также пользуются консультациями всех "узких" специалистов, которые при необходимости приглашаются из других ЛПУ.
В больнице проводятся:
- Клинические и биохимические лабораторные исследования;
- Электроэнцефалография;
- Экспериментально-психологические исследования.
