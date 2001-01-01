- Главная
Краевая клиническая инфекционная больница
Государственная
В клинике 19 врачей
Адреса
ул. Крыгина, 19
- +7 (423) 241 46 31, приемная гл. врача, секретарь, кадры
- +7 (423) 241 44 01, приемный покой
- +7 (423) 241 46 12, доб. 207 центр вирусных гепатитов
Информация
Приморский краевой центр вирусных гепатитов и патологии печени.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая инфекционная больница".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
