  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Краевая клиническая инфекционная больница
Краевая клиническая инфекционная больница
0.9
Рейтинг

Краевая клиническая инфекционная больница

Государственная
В клинике 19 врачей
Адреса
ул. Крыгина, 19
c 8:00 до 16:30. Сейчас закрыто
Администрация
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто. Закроется через 40 минут
Больница, приёмное отделение
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 15:45. Сейчас закрыто
Центр вирусных гепатитов
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Приморский краевой центр вирусных гепатитов и патологии печени.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Невзоров Александр Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Невзоров Александр Владимирович

Гепатолог, Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гепатолог, Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кудрявцева Марина Яковлевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кудрявцева Марина Яковлевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Савина Валерия Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савина Валерия Юрьевна

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Доскал Элада Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Доскал Элада Юрьевна

Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Головко Евгения Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Головко Евгения Ивановна

Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зайцев Владимир Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зайцев Владимир Леонидович

Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кузнецова Тамара Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузнецова Тамара Сергеевна

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Емельяненко Вера Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Емельяненко Вера Викторовна

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Верхотурова Виктория Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Верхотурова Виктория Игоревна

Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лихонина Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лихонина Ольга Николаевна

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Колесников Геннадий Степанович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колесников Геннадий Степанович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сергеев Александр Федорович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сергеев Александр Федорович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пожидаева Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пожидаева Ирина Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Малко Ольга Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малко Ольга Ивановна

Лаборант, Бактериолог
Стаж не указан
Лаборант, Бактериолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лакомкина Оксана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лакомкина Оксана Александровна

Главный врач
Стаж не указан
Главный врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Павлюк Марина Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Павлюк Марина Валентиновна

Заместитель главного врача
Стаж не указан
Заместитель главного врача
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чабуева Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чабуева Ольга Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Щербинина Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щербинина Ольга Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ягодина Олеся Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ягодина Олеся Анатольевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Центр охраны материнства и детства
    Центр охраны материнства и детства В клинике 161 врач
    3.5
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
Все клиники