- Главная
- Все клиники
- Краевая клиническая больница №2
Краевая клиническая больница №2
- +7 (423) 232 55 77, приемное отделение
- +7 (423) 232 64 07, приемная главного врача
- +7 (423) 232 49 87, хирургическое отделение
- +7 (423) 232 56 35, лабораторное отделение
- +7 (423) 232 62 29, физиотерапевтическое отделение
- +7 (994) 110 53 55, менеджер по платным услугам
- +7 (423) 232 55 68, функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ)
- +7 (423) 232 63 43, отделение гематологии
- +7 (423) 232 62 29, физиоотделение
- +7 (423) 232 56 33, отделение гравитационной хирургии крови
- +7 (423) 232 70 06, патологоанатомическое отделение
- +7 (423) 232 55 99, доб. 2, плазмаферез
- +7 (423) 232 49 79, отделение анестезиологии и реанимации
- +7 (958) 542 81 81, взрослое глазное отделение
- +7 (423) 232 70 46, отделение челюстно-лицевой хирургии
- +7 (423) 273 58 19, лазерный центр хирургии глаза
- +7 (423) 232 56 02, детское глазное отделение
- +7 (423) 232 56 13, доб. 2, взрослое глазное отделение
- +7 (423) 232 55 99, лазерный центр
- +7 (423) 232 49 51, отделение кардиологии
- +7 (423) 232 49 84, отделение гинекологии
- +7 (423) 232 85 20, отделение эндокринологии
- +7 (423) 232 49 87, отделение хирургии
- +7 (423) 232 63 39, отделение эндокринологии
- +7 (423) 232 56 79, рентген отделение
- +7 (994) 110 53 54, отделение эндокринологии
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница №2» осуществляет оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров, а также первичной медико-санитарной, врачебной и специализированной помощи в амбулаторных условиях.
Структура:
- круглосуточный стационар на 585 коек с дневным стационаром на 35 коек;
- поликлиника, обслуживающая взрослое население плановой мощностью 382 посещения в смену, с дневным стационаром на 25 коек с работой в две смены, стационаром на дому на 26 мест;
- Краевой клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, в состав которого входят стационар на 25 коек, с дневным стационаром поликлиники на 6 мест; ведется амбулаторный прием.
В круглосуточном стационаре проводится оказание специализированной медицинской помощи по следующим профилям: инфекционные болезни (взрослые и дети), офтальмология (взрослая и детская), гематология, эндокринология (взрослая и детская), кардиология, пульмонология, неврология, диабетология, гинекология (взрослая и детская), челюстно-лицевая хирургия (взрослая и детская), торакальная хирургия, урология, общая хирургия, отоларингология (взрослая и детская).
На базе стационара работают единственные в Приморском крае: Приморский краевой центр диабета и эндокринных заболеваний, Офтальмологический центр лазерной хирургии глаза.
Район обслуживания поликлиники включает в себя все улицы Первомайского, часть населения Фрунзенского, Ленинского, Первореченского и Советского районов.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.