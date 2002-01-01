  1. Главная
Краевая клиническая больница №2
7.0
Рейтинг

Краевая клиническая больница №2

Государственная
В клинике 108 врачей
Адреса
ул. Русская, 55
c 8:30 до 17:15. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Офтальмологическое отделение
ул. Русская, 55/4
1-й, 2-й этажи
c 8:30 до 16:45. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Инфекционное отделение
ул. Русская, 55/5
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто. Закроется через 45 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Еще 1
Информация
Врачи работающие в клинике
Цыганкова Ольга Григорьевна
6.6
2
отзыва

Эндокринолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Копотилова Ольга Юрьевна
6.0
0
отзывов

Уролог, Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
Гармаш Роман Александрович
10
21
отзыв

Пластический хирург, Флеболог, Хирург, Сосудистый хирург (ангиохирург), Гирудотерапевт
Стаж 13 лет
Егупов Владимир Александрович
10
14
отзывов

Хирург, Эндоскопист
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Бобров Денис Вадимович
7.8
6
отзывов

Хирург, Онколог-хирург
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Валикова Ольга Владимировна
7.8
6
отзывов

Эндокринолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Нехай Елена Казбековна
9.5
10
отзывов

Гематолог
Стаж 24 года / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Зотова Юлия Николаевна
7.2
4
отзыва

Эндокринолог
Стаж 11 лет
Русакова Надежда Александровна
6.9
3
отзыва

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Комарова Ирина Александровна
6.3
1
отзыв

Инфекционист, Педиатр
Стаж не указан
Трескова Татьяна Анатольевна
6.3
1
отзыв

Пульмонолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Серов Алексей Викторович
6.3
1
отзыв

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 17 лет
Джунковская Анастасия Степановна
6.0
0
отзывов

Эндокринолог
Стаж 12 лет
Елисейцева Елизавета Владимировна
6.0
2
отзыва

Эндокринолог
Стаж 12 лет
Суховей Вера Николаевна
6.0
0
отзывов

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Минасян Гегам Межлумович
7.5
5
отзывов

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 12 лет
Слободенюк Надежда Васильевна
7.2
4
отзыва

Инфекционист
Стаж не указан
Альбрандт Ксения Федоровна
7.2
4
отзыва

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Ли Олег Енхоевич
6.9
3
отзыва

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Бегун Лилия Алексеевна
6.8
4
отзыва

Инфекционист
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Бандюкова Наталья Владимировна
6.6
2
отзыва

Кардиолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Полещук Ольга Валерьевна
6.6
2
отзыва

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Романчук Алексей Леонидович
6.6
4
отзыва

Челюстно-лицевой хирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Романчук Мария Владимировна
6.6
2
отзыва

Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Титовец Валерия Викторовна
6.6
2
отзыва

Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Щеглова Антонина Михайловна
6.6
2
отзыва

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Одинцова Лариса Львовна
6.5
5
отзывов

Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Аношина Елена Владимировна
6.3
1
отзыв

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Бениова Светлана Николаевна
6.3
1
отзыв

Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Богданец Максим Евгеньевич
6.3
1
отзыв

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Варлашина Елена Алексеевна
6.3
1
отзыв

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зенин Иван Васильевич
6.3
1
отзыв

Инфекционист
Стаж не указан
Кузнецов Александр Сергеевич
6.3
1
отзыв

Терапевт
Стаж не указан
Латышева Наталья Александровна
6.3
1
отзыв

Эндоскопист, Зав. эндоскопическим отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Бочарникова Наталья Николаевна
6.3
1
отзыв

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Абдуллин Евгений Александрович
6.3
1
отзыв

Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Слободенюк Ирина Фаязовна
6.3
1
отзыв

Хирург
Стаж не указан / Врач второй категории
Талько Ангелина Владимировна
6.3
1
отзыв

Гематолог
Стаж не указан
Гуленкова Светлана Анатольевна
6.3
1
отзыв

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Свердлова Лариса Александровна
6.3
1
отзыв

Гематолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анисимова Татьяна Викторовна
6.0
0
отзывов

Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Антипенко Лидия Дмитриевна
6.0
0
отзывов

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Белошапкина Татьяна Николаевна
6.0
0
отзывов

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Бичевина Марина Геннадьевна
6.0
0
отзывов

Терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Борисова Анна Юрьевна
6.0
0
отзывов

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Боровкова Елена Рафаиловна
6.0
0
отзывов

Врач ЛФК
Стаж не указан
Быкова Надежда Евгеньевна
6.0
0
отзывов

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Дадалова Ольга Борисовна
6.0
0
отзывов

Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Данина Оксана Геннадьевна
6.0
0
отзывов

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Дружинина Вероника Васильевна
6.0
0
отзывов

Трансфузиолог
Стаж не указан
Дуболазова Ирина Юрьевна
6.0
0
отзывов

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Дунц Павел Вадимович
6.0
0
отзывов

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Сухов Евгений Петрович
6.0
0
отзывов

Терапевт
Стаж не указан
Ежова Диана Яковлевна
6.0
0
отзывов

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Жаворонкова Ольга Борисовна
6.0
0
отзывов

Зав. отделением, Бактериолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Мачтарева Елена Сергеевна
6.0
0
отзывов

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Журавлева Александра Семеновна
6.0
0
отзывов

Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Изместьева Валентина Тимофеевна
6.0
0
отзывов

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Истомина Наталия Сергеевна
6.0
0
отзывов

Рентгенолог
Стаж не указан
Ковтыка Юрий Владимирович
6.0
0
отзывов

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Коренков Павел Юрьевич
6.0
0
отзывов

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Корниенко Надежда Алексеевна
6.0
0
отзывов

Физиотерапевт
Стаж не указан
Косицына Светлана Евгеньевна
6.0
0
отзывов

Трансфузиолог
Стаж не указан
Костырко Виктор Михайлович
6.0
0
отзывов

Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кувин Михаил Юрьевич
6.0
0
отзывов

Терапевт
Стаж не указан
Кутузова Вера Васильевна
6.0
0
отзывов

Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Ли Денис Романович
6.0
0
отзывов

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Мачтарева Ольга Руслановна
6.0
0
отзывов

Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Можилевская Екатерина Сергеевна
6.0
0
отзывов

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Мыльцына Ирина Николаевна
6.0
0
отзывов

Инфекционист
Стаж не указан
Назаров Александр Юрьевич
6.0
0
отзывов

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Овчинникова Ольга Викторовна
6.0
0
отзывов

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Осипов Александр Игоревич
6.0
0
отзывов

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Осыховский Андрей Леонидович
6.0
0
отзывов

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Парунова Светлана Сергеевна
6.0
0
отзывов

Диетолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Петрухнова Татьяна Теодоровна
6.0
0
отзывов

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Полежаева Екатерина Сергеевна
6.0
0
отзывов

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Потанина Елена Владимировна
6.0
0
отзывов

Гематолог
Стаж не указан
Савинов Андрей Александрович
6.0
0
отзывов

Эпидемиолог
Стаж не указан
Садовенко Сергей Николаевич
6.0
0
отзывов

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Салкова Елена Александровна
6.0
0
отзывов

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Сергеева Алена Леонидовна
6.0
0
отзывов

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Ременюк Ирина Викторовна
6.0
0
отзывов

Эндокринолог, Подиатр
Стаж 22 года / Врач первой категории
Андреева Галина Владимировна
6.0
0
отзывов

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Сергиенко Нина Петровна
6.0
0
отзывов

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Сильченко Надежда Сергеевна
6.0
0
отзывов

Терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Станкевич Виктория Владимировна
6.0
0
отзывов

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Суслова Людмила Михайловна
6.0
0
отзывов

Эндокринолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Терещенко Елена Анатольевна
6.0
0
отзывов

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Туренко Ольга Давыдовна
6.0
0
отзывов

Зав. отделением, Трансфузиолог
Стаж не указан
Фуксман Алексей Анатольевич
6.0
0
отзывов

Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
Харченко Ирина Анатольевна
6.0
0
отзывов

Кардиолог
Стаж не указан
Чистякова Лариса Владиславовна
6.0
0
отзывов

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Шипачева Галина Михайловна
6.0
0
отзывов

Терапевт
Стаж не указан
Щедрина Елена Алексеевна
6.0
0
отзывов

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Максименко Виолетта Анатольевна
6.0
0
отзывов

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Веретенова Галина Викторовна
6.0
0
отзывов

Инфекционист
Стаж не указан
Король Анна Алексеевна
6.0
0
отзывов

Инфекционист
Стаж не указан
Сердцева Елена Николаевна
6.0
0
отзывов

Инфекционист
Стаж не указан
Войтовская Елена Юрьевна
6.0
0
отзывов

Психотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Шпортова Марина Ивановна
6.0
0
отзывов

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Красникова Анна Александровна
6.0
0
отзывов

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Резниченко Анна Витальевна
6.0
0
отзывов

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Дубов Сергей Константинович
6.0
2
отзыва

Гематолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Пашинская Евгения Юрьевна
6.0
0
отзывов

Рефлексотерапевт, Физиотерапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Клепцова Ирина Петровна
5.7
1
отзыв

Инфекционист, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Степура Нелли Петровна
5.7
1
отзыв

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Киселева Ольга Николаевна
5.5
4
отзыва

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог, Зав. центром
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
