Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница №2» осуществляет оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров, а также первичной медико-санитарной, врачебной и специализированной помощи в амбулаторных условиях.

Структура:

круглосуточный стационар на 585 коек с дневным стационаром на 35 коек;

поликлиника, обслуживающая взрослое население плановой мощностью 382 посещения в смену, с дневным стационаром на 25 коек с работой в две смены, стационаром на дому на 26 мест;

Краевой клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, в состав которого входят стационар на 25 коек, с дневным стационаром поликлиники на 6 мест; ведется амбулаторный прием.

В круглосуточном стационаре проводится оказание специализированной медицинской помощи по следующим профилям: инфекционные болезни (взрослые и дети), офтальмология (взрослая и детская), гематология, эндокринология (взрослая и детская), кардиология, пульмонология, неврология, диабетология, гинекология (взрослая и детская), челюстно-лицевая хирургия (взрослая и детская), торакальная хирургия, урология, общая хирургия, отоларингология (взрослая и детская).

На базе стационара работают единственные в Приморском крае: Приморский краевой центр диабета и эндокринных заболеваний, Офтальмологический центр лазерной хирургии глаза.

Район обслуживания поликлиники включает в себя все улицы Первомайского, часть населения Фрунзенского, Ленинского, Первореченского и Советского районов.

