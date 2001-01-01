- Главная
Краевая клиническая детская психиатрическая больница
- +7 (800) 200 01 22 , телефон доверия кризисного центра
- +7 (423) 220 27 76, стационарное отделение
- +7 (423) 207 70 75, круглосуточный, КАЦ "Мир ребенка"
- +7 (423) 220 32 00, приёмная гл. врача
- +7 (423) 220 68 24, заведующий
- +7 (423) 236 05 27, регистратура
Специализированное лечебное учреждение по оказанию психиатрической и психотерапевтической помощи детям и подросткам в возрасте до 15 лет (стационарная и амбулаторная помощь) и до 18 лет (амбулаторная).
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая детская психиатрическая больница" центр психического здоровья детей и подростков.
Больница является клинической базой кафедр психиатрии, медицинской психологии ТГМУ и сотрудничает с факультетом психологии ДВФУ.
Структура стационарного отделения:
- поликлиническое отделение,
- процедурный кабинет,
- кабинет иглорефлексотерапии,
- кабинет логопеда,
- кабинет психолога,
- учебные кабинеты для работы школы-больницы и студенческая аудитория кафедры психиатрии и психологии ВГМУ,
- кабинет для групповой психотерапии,
- гипнотарий,
- кабинет семейного консультирования (психолог),
- кабинет трудотерапии,
- игровые комнаты,
- кабинет функциональной диагностики (ЭЭГ, эхоэнцефалография),
- кабинет физиотерапии,
- клиническая лаборатория,
- вспомогательные помещения (административные, пищеблок, раздевалки и т. п.).
Стоимость:
- первичный прием - 1500 руб.,
- повторный прием - 800 руб.,
- стоимость справки - 400 руб.
В больнице присутствует сенсорная комната, нахождение в которой способствует снятию физического напряжения.
Лицензия ЛО-25-01-002542.
