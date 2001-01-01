  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Краевая клиническая детская психиатрическая больница
Краевая клиническая детская психиатрическая больница
3.1
Рейтинг

Краевая клиническая детская психиатрическая больница

Государственная
В клинике 2 врача
Адреса
Стационар, кризисный центр
ул. Жигура, 50А
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто. Закроется через 45 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:30 до 17:00. Сейчас закрыто
Администрация
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Медико-реабилитационное отделение
ул. Жигура, 46
c 8:00 до 13:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Диспансерное отделение
ул. Днепровская, 45
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Специализированное лечебное учреждение по оказанию психиатрической и психотерапевтической помощи детям и подросткам в возрасте до 15 лет (стационарная и амбулаторная помощь) и до 18 лет (амбулаторная).

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Прищепа Сергей Викторович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Прищепа Сергей Викторович

Психиатр
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Психиатр
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Горохова Анастасия Витальевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Горохова Анастасия Витальевна

Психотерапевт, Главный врач
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Психотерапевт, Главный врач
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
  • Центр охраны материнства и детства
    Центр охраны материнства и детства В клинике 161 врач
    3.5
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
Все клиники