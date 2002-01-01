- Главная
- Все клиники
- Краевая детская клиническая больница №1
Краевая детская клиническая больница №1
Государственная
В клинике 118 врачей
Адреса
пр-т Острякова, 27
1-й, 2-й этаж
- +7 (423) 260 42 78, регистратура
- +7 (423) 244 67 24, регистратура, платные специалисты
- +7 (423) 245 54 43, отделение нефрологии
- +7 (423) 245 55 68, эпилептологический центр
- +7 (423) 245 55 02, приемная гл. врача
- +7 (423) 245 54 10, кабинет амбулаторного приема гематолога
- +7 (423) 260 42 78, кабинет амбулаторного приема онколога
- +7 (423) 245 55 77, отделение экстренной хирургии № 1
- +7 (423) 245 56 02, онкологическое отделение
- +7 (423) 245 53 07, гематологическое отделение
- +7 (423) 245 56 76, зав. приемного отделения
- +7 (423) 260 63 05, бухгалтер
- +7 (991) 069 89 06, дежурный администратор
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Консультации высококвалифицированных специалистов: педиатр, неонатолог, отоларинголог, хирург, уролог, гинеколог, невролог, гематолог, кардиолог.
Консультации по вопросам питания детей до года.
Также консультации проводят сотрудники кафедры детской хирургии и педиатрии ТГМУ.
- лабораторно-диагностические услуги;
- услуги функциональной диагностики (УЗИ, ФГДС, КСГ, ЭКГ, ЭХО – КГ, ТКДГ, ЭЭГ, ЭЭГ - видео мониторинг);
- рентген – диагностика;
- рефлексотерапия;
- физиотерапевтическое лечение, массаж.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Краевая детская клиническая больница №1".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 22 года
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 24 года / Врач первой категории
Стаж 24 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 59 лет
Стаж 59 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 24 года / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 24 года / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 33 года / Кандидат медицинских наук
Стаж 33 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 51 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 51 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 35 лет / Врач первой категории
Стаж 35 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 26 лет
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 26 лет / Врач второй категории
Стаж 26 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 25 лет / Врач второй категории
Стаж 25 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 26 лет
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 36 лет / Врач первой категории
Стаж 36 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 18 лет / Врач второй категории
Стаж 18 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 22 года / Врач второй категории
Стаж 22 года / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 55 лет
Стаж 55 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 54 года
Стаж 54 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 32 года
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 42 года
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 23 года
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 43 года
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 56 лет
Стаж 56 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 58 лет
Стаж 58 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 40 лет
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 39 лет
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 36 лет
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 35 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 35 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 24 года
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 23 года
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 23 года / Кандидат медицинских наук
Стаж 23 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 19 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 19 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 52 года
Стаж 52 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 31 год / Врач первой категории
Стаж 31 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей