Консультации высококвалифицированных специалистов: педиатр, неонатолог, отоларинголог, хирург, уролог, гинеколог, невролог, гематолог, кардиолог.

Консультации по вопросам питания детей до года.

Также консультации проводят сотрудники кафедры детской хирургии и педиатрии ТГМУ.

лабораторно-диагностические услуги;

услуги функциональной диагностики (УЗИ, ФГДС, КСГ, ЭКГ, ЭХО – КГ, ТКДГ, ЭЭГ, ЭЭГ - видео мониторинг);

рентген – диагностика;

рефлексотерапия;

физиотерапевтическое лечение, массаж.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Краевая детская клиническая больница №1".

