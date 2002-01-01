  1. Главная
Краевая детская клиническая больница №1
4.2
Рейтинг

Краевая детская клиническая больница №1

Государственная
В клинике 118 врачей
Адреса
пр-т Острякова, 27
1-й, 2-й этаж
c 9:00 до 16:00.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 0:00 до 23:59.
Дежурные службы
Дежурные службы
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация
Врачи работающие в клинике
Каргалов Александр Сергеевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Каргалов Александр Сергеевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 18 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 18 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Мельникова Елена Александровна
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Мельникова Елена Александровна

Уролог, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Уролог, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Принимает детей
Постойкина Марина Анатольевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Постойкина Марина Анатольевна

Онколог, Педиатр
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Онколог, Педиатр
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Бондарчук Ольга Борисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бондарчук Ольга Борисовна

Хирург, Зав. отделением плановой хирургии
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Хирург, Зав. отделением плановой хирургии
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Шокол Екатерина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шокол Екатерина Валерьевна

Хирург
Стаж 16 лет
Хирург
Стаж 16 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Малетина Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малетина Наталья Владимировна

Гематолог, Онколог, Зав. отделением
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Гематолог, Онколог, Зав. отделением
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Шмырева Екатерина Сергеевна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Шмырева Екатерина Сергеевна

Хирург, Зав. отделением
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Хирург, Зав. отделением
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Комаров Геннадий Дмитриевич
9.8
Рейтинг
Рейтинг
9.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
24
отзыва

Комаров Геннадий Дмитриевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Черныш Андрей Николаевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Черныш Андрей Николаевич

Хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Батина Лариса Сергеевна
9.4
Рейтинг
Рейтинг
9.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Батина Лариса Сергеевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ткачук Алексей Валерьевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ткачук Алексей Валерьевич

Эндоскопист
Стаж 6 лет
Эндоскопист
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Никифоров Евгений Олегович
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Никифоров Евгений Олегович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 22 года
Лор (оториноларинголог)
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ремезкова Лариса Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ремезкова Лариса Александровна

Неонатолог, Педиатр
Стаж 24 года / Врач первой категории
Неонатолог, Педиатр
Стаж 24 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Данилевич Надежда Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Данилевич Надежда Викторовна

Рентгенолог
Стаж 10 лет
Рентгенолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Мовчанюк Ксения Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мовчанюк Ксения Владимировна

Хирург
Стаж 12 лет
Хирург
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Галузина Галина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галузина Галина Сергеевна

Хирург
Стаж 9 лет
Хирург
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Зайцева Татьяна Алексеевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Зайцева Татьяна Алексеевна

Гематолог, Онколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гематолог, Онколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Чуринова Ольга Павловна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Чуринова Ольга Павловна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Выборова Лариса Васильевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Выборова Лариса Васильевна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Акопян Акоп Вагаршакович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Акопян Акоп Вагаршакович

Уролог, Зав. отделением
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Уролог, Зав. отделением
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Таранова Светлана Владимировна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Таранова Светлана Владимировна

Лор (оториноларинголог), Зав. отделением
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог), Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Герасименко Яков Александрович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Герасименко Яков Александрович

Хирург
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Михайлик Василий Максимович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Михайлик Василий Максимович

Уролог-андролог
Стаж 59 лет
Уролог-андролог
Стаж 59 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Семешина Ольга Владимировна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Семешина Ольга Владимировна

Нефролог, Педиатр, Зав. отделением
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Нефролог, Педиатр, Зав. отделением
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Косьяненко Елена Борисовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Косьяненко Елена Борисовна

Неонатолог, Зав. отделением
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Неонатолог, Зав. отделением
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Головина Олеся Борисовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Головина Олеся Борисовна

Уролог-андролог
Стаж 24 года / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Уролог-андролог
Стаж 24 года / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гусева Татьяна Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гусева Татьяна Александровна

Неонатолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Козлова Марина Витальевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Козлова Марина Витальевна

Хирург
Стаж 13 лет
Хирург
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Горелик Надежда Викторовна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Горелик Надежда Викторовна

Кардиолог, Педиатр, Главный врач
Стаж 33 года / Кандидат медицинских наук
Кардиолог, Педиатр, Главный врач
Стаж 33 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Минкина Людмила Михайловна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Минкина Людмила Михайловна

Гематолог, Зав. отделением
Стаж 51 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гематолог, Зав. отделением
Стаж 51 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шестовская Татьяна Николаевна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шестовская Татьяна Николаевна

Пульмонолог, Аллерголог-иммунолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Пульмонолог, Аллерголог-иммунолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Туфанова Эмилия Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Туфанова Эмилия Викторовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Фадеева Наталья Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Фадеева Наталья Александровна

Неонатолог
Стаж 13 лет
Неонатолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Валитова Эмилия Иосифовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Валитова Эмилия Иосифовна

Хирург
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Лемза Олег Вадимович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лемза Олег Вадимович

Эндоскопист
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Мельников Андрей Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мельников Андрей Викторович

Хирург, Рентгенолог, Заместитель главного врача
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Хирург, Рентгенолог, Заместитель главного врача
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Побегайлова Наталья Вальтеровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Побегайлова Наталья Вальтеровна

Онколог
Стаж 35 лет / Врач первой категории
Онколог
Стаж 35 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Прянишена Людмила Тимофеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Прянишена Людмила Тимофеевна

Хирург
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Русова Наталья Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Русова Наталья Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Фатьянова Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фатьянова Наталья Николаевна

Неонатолог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Федоренко Наталия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Федоренко Наталия Викторовна

Гематолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Гематолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Феоктистова Юлия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Феоктистова Юлия Владимировна

Клинический фармаколог
Стаж 26 лет
Клинический фармаколог
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Цветкова Марта Дмитриевна
6.0
Рейт
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цветкова Марта Дмитриевна

Педиатр
Стаж 14 лет
Педиатр
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Цветкова Татьяна Владленовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цветкова Татьяна Владленовна

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Чарыкова Мария Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чарыкова Мария Владимировна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шуева Оксана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шуева Оксана Владимировна

Гематолог
Стаж 26 лет / Врач второй категории
Гематолог
Стаж 26 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шушлебина Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шушлебина Татьяна Анатольевна

Неонатолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Юруткин Родион Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юруткин Родион Геннадьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 25 лет / Врач второй категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 25 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ященя Андрей Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ященя Андрей Иванович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 29 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Оденбах Лилия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Оденбах Лилия Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 26 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Танич Елена Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Танич Елена Валерьевна

Хирург
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Акуленко Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Акуленко Ирина Николаевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 36 лет / Врач первой категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 36 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Безрукавый Олег Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Безрукавый Олег Владимирович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Березкина Елена Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Березкина Елена Алексеевна

Педиатр
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бондаренко Татьяна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бондаренко Татьяна Юрьевна

Педиатр
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Вакась Роман Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вакась Роман Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 29 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Вафина Татьяна Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вафина Татьяна Петровна

Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Владыкина Дина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Владыкина Дина Андреевна

Педиатр
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Педиатр
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Волкова Юлия Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Волкова Юлия Дмитриевна

Педиатр
Стаж 18 лет / Врач второй категории
Педиатр
Стаж 18 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Вонгай Зинаида Афанасьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вонгай Зинаида Афанасьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вострикова Мария Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вострикова Мария Сергеевна

Нефролог
Стаж 14 лет
Нефролог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гривачевская Анжелика Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гривачевская Анжелика Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Грюнберг Анна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грюнберг Анна Геннадьевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Данилова Александра Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данилова Александра Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 22 года / Врач второй категории
УЗИ-специалист
Стаж 22 года / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Данилова Валентина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данилова Валентина Петровна

Педиатр
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Евгущенко Марина Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Евгущенко Марина Леонидовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ефремова Вероника Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ефремова Вероника Павловна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 11 лет
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Запрягаева Татьяна Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Запрягаева Татьяна Дмитриевна

Педиатр
Стаж 12 лет
Педиатр
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Здоровцева Елена Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Здоровцева Елена Сергеевна

Гематолог
Стаж 17 лет
Гематолог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Зернова Екатерина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зернова Екатерина Сергеевна

Педиатр
Стаж 12 лет
Педиатр
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Игнатьева Виктория Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Игнатьева Виктория Викторовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Ильина Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ильина Наталья Викторовна

Неонатолог
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Катрушенков Александр Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Катрушенков Александр Викторович

Врач функциональной диагностики
Стаж 55 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 55 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кезина Надежда Иннокентьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кезина Надежда Иннокентьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 54 года
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 54 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Клименко Александр Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клименко Александр Петрович

Хирург
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Хирург
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Коваленко Светлана Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коваленко Светлана Михайловна

Педиатр
Стаж 32 года
Педиатр
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кожухарь Олеся Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кожухарь Олеся Владимировна

Неонатолог
Стаж 18 лет
Неонатолог
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Козулина Людмила Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козулина Людмила Александровна

Бактериолог
Стаж 42 года
Бактериолог
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Копылов Александр Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Копылов Александр Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 23 года
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Котурга Виктория Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Котурга Виктория Владимировна

Диетолог
Стаж 10 лет
Диетолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кравчук Валентина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кравчук Валентина Петровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 43 года
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кузина Валерия Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузина Валерия Степановна

Стоматолог
Стаж 56 лет
Стоматолог
Стаж 56 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ласкавая Маина Ильинична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ласкавая Маина Ильинична

Хирург
Стаж 58 лет
Хирург
Стаж 58 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Левина Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Левина Наталья Юрьевна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Педиатр, Зав. отделением
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Лемза Маргарита Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лемза Маргарита Александровна

Эндоскопист
Стаж 40 лет
Эндоскопист
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Лепёха Варвара Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лепёха Варвара Викторовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 12 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ли Ирина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ли Ирина Сергеевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 14 лет
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Лихошерстный Анатолий Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лихошерстный Анатолий Александрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Лукина Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лукина Татьяна Владимировна

Онколог, Зав. отделением
Стаж 39 лет
Онколог, Зав. отделением
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Макарова Ольга Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макарова Ольга Андреевна

Педиатр
Стаж 12 лет
Педиатр
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Манкевич Татьяна Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Манкевич Татьяна Петровна

Нефролог
Стаж 36 лет
Нефролог
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Матвеева Лариса Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Матвеева Лариса Ивановна

Рефлексотерапевт
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Миляновская Ксения Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Миляновская Ксения Андреевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 11 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Мишурина Екатерина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мишурина Екатерина Александровна

Неонатолог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Неонатолог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Мымрикова Алла Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мымрикова Алла Сергеевна

Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Найденко Екатерина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Найденко Екатерина Андреевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 12 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Нетесова Светлана Юлиановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нетесова Светлана Юлиановна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 35 лет / Кандидат медицинских наук
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 35 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Никитина Эльмира Аскизуловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никитина Эльмира Аскизуловна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 17 лет
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Обухова Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Обухова Ирина Анатольевна

Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж 25 лет
Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Павликова Елена Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Павликова Елена Валерьевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 24 года
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Петренко Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петренко Елена Александровна

Бактериолог
Стаж 23 года
Бактериолог
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Череватенко Александр Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Череватенко Александр Александрович

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Плотникова Кристина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Плотникова Кристина Юрьевна

Педиатр
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Педиатр
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Полеева Анна Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полеева Анна Петровна

Педиатр
Стаж 14 лет
Педиатр
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Прушинский Алексей Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Прушинский Алексей Петрович

Заместитель главного врача, Эпидемиолог
Стаж 23 года / Кандидат медицинских наук
Заместитель главного врача, Эпидемиолог
Стаж 23 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Руденко Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Руденко Наталья Владимировна

Неонатолог, Зав. отделением
Стаж 19 лет / Кандидат медицинских наук
Неонатолог, Зав. отделением
Стаж 19 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Рюмкина Татьяна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рюмкина Татьяна Викторовна

Врач функциональной диагностики
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Сачук Виктор Федорович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сачук Виктор Федорович

Врач ЛФК
Стаж 52 года
Врач ЛФК
Стаж 52 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Синенко Яна Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Синенко Яна Станиславовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Скрипченко Оксана Иосифовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скрипченко Оксана Иосифовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Скурихина Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скурихина Елена Викторовна

Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Соколова Екатерина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соколова Екатерина Геннадьевна

Неонатолог
Стаж 13 лет
Неонатолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Солдатова Галина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Солдатова Галина Петровна

Неонатолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Сутурин Юрий Георгиевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сутурин Юрий Георгиевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 31 год / Врач первой категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 31 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Иваненко Любовь Николаевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Иваненко Любовь Николаевна

Уролог, Уролог-андролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Уролог, Уролог-андролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Рябченко Наталья Ивановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Рябченко Наталья Ивановна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. отделением
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Саммель Татьяна Васильевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Саммель Татьяна Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Рюмкина Марина Игоревна
5.2
Рейтинг
Рейтинг
5.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Рюмкина Марина Игоревна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

