  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Ковчег
Ковчег
3.9
Рейтинг

Ковчег

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Есенина, 18
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто. Закроется через 49 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
пер. Камский, 20
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто. Закроется через 49 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Успенского, 76
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто. Закроется через 49 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Реабилитационный наркологический центр. Лечение последствий синтетических наркотиков. Весь спектр услуг для наркозависимых, лечение алкоголизма.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Клименков Александр Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клименков Александр Юрьевич

Нарколог, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Нарколог, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом

Другие клиники

  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
  • Центр охраны материнства и детства
    Центр охраны материнства и детства В клинике 161 врач
    3.5
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
Все клиники