- Главная
- Все клиники
- Ковчег
Ковчег
В клинике 1 врач
Адреса
ул. Есенина, 18
пер. Камский, 20
ул. Успенского, 76
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Реабилитационный наркологический центр. Лечение последствий синтетических наркотиков. Весь спектр услуг для наркозависимых, лечение алкоголизма.
Реабилитационный наркологический центр «Ковчег» предлагает:
- Комфортные условия проживания;
- Предоставление квалифицированной медицинской и психологической помощи;
- Наличие материальной базы для реализации программы самообразования реабилитируемых, включая спортивную и трудовую терапию;
- Реабилитация алко- и наркозависимых проходит по эффективной двенадцатишаговой программе, которая корректируется индивидуально.
Кроме этого, для достижения и закрепления результата программа реабилитации включает в себя работу с родственниками и постреабилитационную работу.
ООО "РНЦ-Ковчег".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом