Реабилитационный наркологический центр «Ковчег» предлагает:

Комфортные условия проживания;

Предоставление квалифицированной медицинской и психологической помощи;

Наличие материальной базы для реализации программы самообразования реабилитируемых, включая спортивную и трудовую терапию;

Реабилитация алко- и наркозависимых проходит по эффективной двенадцатишаговой программе, которая корректируется индивидуально.

Кроме этого, для достижения и закрепления результата программа реабилитации включает в себя работу с родственниками и постреабилитационную работу.

ООО "РНЦ-Ковчег".

