- Главная
- Все клиники
- КосмеДент
КосмеДент
В клинике 2 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Удаление и имплантация зубов, лечение дёсен, зубов, протезирование. Ортодонтия.
Первичная консультация 600 рублей.
Лицензия ЛО-25-01-002161.
Прежнее название компании "Доктор Ничман Е. Н.".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей