КосмеДент
0.0
Рейтинг

КосмеДент

В клинике 2 врача
Адреса
Владивосток, ул. Давыдова, 22А
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Удаление и имплантация зубов, лечение дёсен, зубов, протезирование. Ортодонтия.

Врачи работающие в клинике
Ничман Елена Николаевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
21
отзыв

Ничман Елена Николаевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт

Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Глинских Татьяна Петровна
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Глинских Татьяна Петровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

