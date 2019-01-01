  1. Главная
Korea medcenter
8.4
Рейтинг

Korea medcenter

В клинике 7 врачей
Адреса
пр-т Красного Знамени, 94
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Полный комплекс стоматологических услуг (в том числе, челюстно-лицевая хирургия, имплантация, протезирование, приём стоматолога-гнатолога и хирурга-имплантолога), аппаратная косметология, гинекология, ЛОР.

Врачи работающие в клинике
Васецкий Юрий Валерьевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Васецкий Юрий Валерьевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-гнатолог
Стаж 13 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-гнатолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Галицкий Сергей Григорьевич
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Галицкий Сергей Григорьевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург, Хирург-имплантолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург, Хирург-имплантолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дода Татьяна Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дода Татьяна Викторовна

Врач общей практики (семейный врач), УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Врач второй категории
Врач общей практики (семейный врач), УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Балан Диана Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Балан Диана Ивановна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Горовая Любовь Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горовая Любовь Анатольевна

Стоматолог-терапевт, Хирург-пародонтолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Хирург-пародонтолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Горнова Ольга Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горнова Ольга Сергеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог), Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Анохина Татьяна Владимировна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Анохина Татьяна Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

