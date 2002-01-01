  1. Главная
Колот
7.2
Рейтинг

Колот

В клинике 16 врачей
Адреса
пр-т Острякова, 1
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Летнее расписание
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
c 8:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Зимнее расписание
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Хирургия, терапевтическая стоматология. Рентгенологический кабинет, зуботехническая лаборатория.

Врачи работающие в клинике
Пешко Артем Петрович
8.3
Рейтинг
Рейтинг
8.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Пешко Артем Петрович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 20 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шипулина (Шушанян) Лианна Самвеловна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Шипулина (Шушанян) Лианна Самвеловна

Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кузнецов Алексей Юрьевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Кузнецов Алексей Юрьевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Волохотюк Сергей Дмитриевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Волохотюк Сергей Дмитриевич

Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Калин Сергей Сергеевич
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Калин Сергей Сергеевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 18 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Комова Арина Викторовна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Комова Арина Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Барановская Ирина Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Барановская Ирина Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Меек Екатерина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Меек Екатерина Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Небольсина Лариса Юрьевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Небольсина Лариса Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Еременко Елена Владимировна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Еременко Елена Владимировна

Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Болотникова Анна Викторовна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Болотникова Анна Викторовна

Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Богацкий Евгений Андреевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Богацкий Евгений Андреевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лихачева Светлана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лихачева Светлана Владимировна

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 17 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Андриенко Алексей Константинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андриенко Алексей Константинович

Рентгенолог
Стаж 11 лет
Рентгенолог
Стаж 11 лет
Андреенко Ксения Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андреенко Ксения Константиновна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Верхотурова Надежда Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Верхотурова Надежда Александровна

Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

