  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Колибри
Колибри
0.0
Рейтинг

Колибри

В клинике 1 врач
Адреса
ул. 50 лет ВЛКСМ, 24/1
Сейчас закрыто
Пн.
Выходной
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Все виды стоматологической помощи современными материалами. Помощь при острой боли. Гигиенические чистки, лечение кариеса, реставрация, коронки цельнолитые, безметалловая керамика.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Подкаура Наталья Витальевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Подкаура Наталья Витальевна

Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 20 лет
Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    4.8
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
Все клиники