- Главная
- Все клиники
- Клип
Клип
В клинике 2 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Первичный осмотр - бесплатный.
Лицензия ЛО-25-01-000421.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 26 лет
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре