  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Клип
Клип
0.0
Рейтинг

Клип

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Тунгусская, 63
1-й этаж, отдельный вход
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Дементьева Людмила Евгеньевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дементьева Людмила Евгеньевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жмурина Светлана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жмурина Светлана Николаевна

Стоматолог-ортопед
Стаж 26 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
Все клиники