Клиника восточной медицины профессора Пономарева Ю. В.
В клинике 2 врача
Информация
Клиника предлагает широкий спектр услуг в области традиционной восточной медицины, а также современные методы диагностики и лечения многих заболеваний у взрослых и детей.
Услуги клиники:
- консультации специалистов различного профиля;
- снижение избыточного веса;
- лечение никотиновой зависимости;
- лечебный массаж.
Лицензия ЛО-25-01-001087.
ООО "Клиника восточной медицины профессора Пономарева Ю. В.".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Принимает детей