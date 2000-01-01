  1. Главная
Клиника восточной медицины профессора Пономарева Ю. В.
4.9
Рейтинг

Клиника восточной медицины профессора Пономарева Ю. В.

В клинике 2 врача
Адреса
пр-т Красного Знамени, 66Б
c 12:00 до 16:30. Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Клиника предлагает широкий спектр услуг в области традиционной восточной медицины, а также современные методы диагностики и лечения многих заболеваний у взрослых и детей.

Врачи работающие в клинике
Пономарев Антон Юрьевич
9.8
Рейтинг
9.8 из 10
14
отзывов

Пономарев Антон Юрьевич

Рефлексотерапевт, Главный врач
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Принимает детей

