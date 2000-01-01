  1. Главная
Клиника Современной Стоматологии
8.8
Рейтинг

Клиника Современной Стоматологии

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Енисейская, 7/1
БЦ "Меридиан", 1-й этаж, каб. 201
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Полный спектр стоматологической помощи: терапия, хирургия, имплантация, пародонтология, протезирование, отбеливание.

Врачи работающие в клинике
Семченко Данил Владимирович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
16
отзывов

Семченко Данил Владимирович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Буханистая Кристина Станиславовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
3
отзыва

Буханистая Кристина Станиславовна

Стоматолог, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

