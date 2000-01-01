Клиника Современной Стоматологии

Лучшая стоматология 2019 и 2020 года по рейтингу сайта VL.ru.

Первичный прием врача стоматолога-ортопеда 600, стоматолога-терапевта 500, стоматолога-хирурга 500.

Стоматологическая клиника основана в 2017 году врачами-стоматологами с более чем 10-летним стажем работы.

В клинике работают:

Буханистая Кристина Станиславовна - стоматолог-хирург, пародонтолог, имплантолог, стаж работы более 10 лет;

Брянский Дмитрий Александрович - стоматолог-ортопед, стоматолог-терапевт, реставратор;

Воронцова Маргарита Сергеевна - стоматолог-терапевт;

Семченко Данил Владимирович - стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург, пародонтолог, имплантолог; стаж работы более 14 лет;

Работы проводятся в бинокулярной увеличивающей оптике Carl ZEISS, SurgyTELL и Univet со специальным освещением.

Клиника занимается имплантацией, костной и мягкотканной пластикой, переделкой некачественных работ, эстетическим протезированием - восстановление улыбки: протезирование винирами и коронками Е-мах без депульпирования зубов, протезирование зубов коронками на основе диоксида циркония по 3D технологии CAD/CAM на итальянском фрезере Zirconzan или на заводе в США с гарантией 5 лет, которая действует по всему миру и терапевтическим лечением, лечением пародонтита и гингивита (заболевания десен), делает протезы Акри Фри - гипоаллергенные (без пластмассы) и безметалловые бюгеля Квадротти.

Принцип работы:

Командный подход,

Предварительное изучение ситуации объективно (первичный осмотр), на 3Д снимке и 3Д моделей,

Проектирование работы вне полости рта (без вмешательства),

Обсуждение командой докторов - консилиум,

Проведение демонстраций и разъяснение пациенту, выдача на руки планов нескольких вариантов протезирования, согласование плана с пациентом,

Качественное выполнение всех работ докторами, техниками высокой квалификации,

Контроль качества главным врачом,

Динамическое наблюдение в течение всей жизни.

Используется два вида имплантов - Американские Nobel Biocare Conical Connection и Южно-Корейские Osstem.

Диоксид циркониевые коронки изготавливаются в США по технологии CAD/CAM. На каждое изделие по данной технологии выдается сертификат. Работы доктора проводят в бинокулярной оптике. Врачи обучались у стоматологов России, зарубежья. Техник постоянно проходит обучение в Германии, Японии, США.

Кроме того, возможно лечение, имплантация и протезирование в рассрочку на 6 месяцев без переплат.

Лицензия ЛО-25-01-004051.

ООО "Клиника Современной Стоматологии".

