Клиника современной медицины
1.3
Рейтинг

Клиника современной медицины

В клинике 6 врачей
Адреса
ул. Нерчинская, 50
1-й этаж
c 9:00 до 14:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Комплексная аппаратно-компьютерная диагностика и выявление заболеваний на ранней стадии, расширенное обследование и профилактика, лечение по индивидуальной программе. Проведение биорезонансной диагностики по Фоллю. Вегетативно-резонансный тест.

Врачи работающие в клинике
Борисенко Татьяна Николаевна
6.9
3
отзыва

Борисенко Татьяна Николаевна

Климочкина Наталья Владимировна
6.3
1
отзыв

Климочкина Наталья Владимировна

Ким Ольга Николаевна
6.3
1
отзыв

Ким Ольга Николаевна

Мельникова Людмила Николаевна
6.0
0
отзывов

Мельникова Людмила Николаевна

Алексеева Анна Владимировна
6.0
0
отзывов

Алексеева Анна Владимировна

Ли Анна Сединовна
6.0
0
отзывов

Ли Анна Сединовна

