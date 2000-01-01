- Главная
Клиника современной медицины
В клинике 6 врачей
Адреса
Информация
Комплексная аппаратно-компьютерная диагностика и выявление заболеваний на ранней стадии, расширенное обследование и профилактика, лечение по индивидуальной программе. Проведение биорезонансной диагностики по Фоллю. Вегетативно-резонансный тест.
Методы лечения:
- Биорезонансная терапия частотно-резонансная терапия;
- Гомеопатия;
- Аллопатия;
- Фитотерапия.
ООО "Клиника современной медицины".
Лицензия ЛО-25-01-000218.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
Стаж 31 год
Стаж 31 год
