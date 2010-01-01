  1. Главная
Клиника ревматологии профессора Дубикова А. И.
1.7
Рейтинг

Клиника ревматологии профессора Дубикова А. И.

В клинике 9 врачей
Адреса
ул. Басаргина, 42В
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Врачи работающие в клинике
Дубиков Александр Иванович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Дубиков Александр Иванович

Ревматолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Ревматолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Омельченко Наталья Андреевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Омельченко Наталья Андреевна

Ревматолог, Физиотерапевт
Стаж не указан
Ревматолог, Физиотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Левашева Людмила Александровна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Левашева Людмила Александровна

Ревматолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Ревматолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нагорнова Юлия Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Нагорнова Юлия Валерьевна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 15 лет
Ревматолог, Терапевт
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Любарская Ольга Антоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Любарская Ольга Антоновна

Ревматолог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Ревматолог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пак Лина Брониславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пак Лина Брониславовна

Ревматолог, Заместитель главного врача
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Ревматолог, Заместитель главного врача
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кудишина Снежана Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кудишина Снежана Сергеевна

Ревматолог
Стаж 10 лет
Ревматолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Полятика Анна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полятика Анна Николаевна

Ревматолог
Стаж 10 лет
Ревматолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Халиман Анна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Халиман Анна Сергеевна

Ревматолог
Стаж 6 лет
Ревматолог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

