  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Клиника профессора Шапкина
Клиника профессора Шапкина
0.0
Рейтинг

Клиника профессора Шапкина

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Калинина, 231В кор. 7
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Пластическая хирургия по всем ее направлениям.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Черныш Андрей Николаевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Черныш Андрей Николаевич

Хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Колесников Валерий Валерьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Колесников Валерий Валерьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Шапкина (Кайбичева) Светлана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шапкина (Кайбичева) Светлана Викторовна

Пластический хирург, Хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 14 лет
Пластический хирург, Хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    4.8
  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
Все клиники