Клиника Профессора Преображенского
В клинике 8 врачей
Адреса
Информация
Клиника оказывает услуги лазерной косметологии.
Инновационная косметологическая клиника оказывает следующие виды услуг:
- Smas-лифтинг;
- Лазерная эпиляция;
- Устранение расширенных сосудов;
- Фотоомоложение;
- Лазерная шлифовка;
- Лазерный пилинг;
- Лечение и шлифовка рубцов;
- Устранение пигментных пятен;
- Лечение акне;
- Гинекология.
Врачи работающие в клинике
Стаж 38 лет
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 19 лет
Стаж 10 лет
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 16 лет
Стаж 17 лет
Стаж 47 лет / Кандидат медицинских наук
