Клиника Профессора Преображенского
0.0
Рейтинг

Клиника Профессора Преображенского

В клинике 8 врачей
Адреса
ул. Пушкинская, 8
1-й этаж
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Клиника оказывает услуги лазерной косметологии.

Врачи работающие в клинике
Бобкова Татьяна Владимировна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Бобкова Татьяна Владимировна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Хирург
Стаж 38 лет
Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Хирург
Стаж 38 лет
Записаться на приём
Задорожная Ирина Николаевна
8.6
Рейтинг
Рейтинг
8.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Задорожная Ирина Николаевна

УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Перминова Елена Альфредовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Перминова Елена Альфредовна

Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 19 лет
Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Романова Инна Михайловна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Романова Инна Михайловна

Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 10 лет
Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нагорный Эрнест Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Нагорный Эрнест Юрьевич

Гинеколог-эндоскопист
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Гинеколог-эндоскопист
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Моисеева Светлана Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Моисеева Светлана Анатольевна

Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 16 лет
Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жидкова Марина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жидкова Марина Владимировна

Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 17 лет
Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Давыдкина Лариса Андреевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Давыдкина Лариса Андреевна

Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 47 лет / Кандидат медицинских наук
Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 47 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

