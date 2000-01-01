Клиника на Комарова

- Главная
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
ООО "Д-эстетик".
ООО "Альтаир 03".
Клиника предлагает широкий спектр услуг в области гинекологии, урологии, травматологии, гастроэнтерологии, офтальмологии, колопроктологии, дерматокосметологии, диагностической эндоскопии, рентгенологии, магнитно-резонансной томографии, амбулаторной, пластической и эстетической хирургии. Возможность обследования и лечения в условиях дневного стационара.
Обследования:
- МРТ (аппарат открытого типа APERTO Lucent, производитель HITACHI Medical Corporation, Япония, 2016);
- Цифровая регтгенография (немецкий рентгенаппарат Агфа);
- ЭЭГ (электроэнцефалография);
- ЭНМГ (электронейромиография);
- ФГДС (фиброгастродуоденоскопия);
- ФКС (фиброколоноскопия);
- Холтеровское мониторирование (холтер);
- СМАД (суточное мониторирование артериального давленпия);
- Лаборатория нарушений сна;
- УЗИ органов и систем на аппарате экспертного класса с функцией соноэластографии (диагностика новообразований);
- Биоимпедансометрия с составлением программы индивидуального питания;
- Денситометрия (исследование на остеопороз).
Лор-отделение:
- Эндоскопическая диагностика уха, горла, носа;
- Обследование, лечение острых и хронических лор-заболеваний;
- Лечение ринита, полипов, храпа, хронического гайморита холодной плазмой;
- Эндоскопические операции на носовой перегородке, пазухах носа;
- Ринопластика.
Отделение гинекологии:
- Гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гинеколорг-онколог;
- Кольпоскопия;
- Лечение шейки матки холодной плазмой, фотодинамическая терапия (крауроз, лейкоплакия). Гистероскопия. Лечение бесплодия;
- Эндоскопические операции;
- Интимная пластика и лазерное омоложение.
Отделение травматологии:
- Артроскопия;
- Внутрисуставные инъекции и блокады, тейпирование;
- Экстракорпоральная ударно-волновая терапия;
- Лечение вальгусной стопы и индивидуальный подбор стелек.
Диагностическое отделение:
- Магнитно-резонансная томография ("APERTO Lucent" фирмы "HITACHI");
- Цифровая рентгенография (цифровой рентген DX-D 300 фирмы AGFA);
- Фиброгастроскопия. Колоноскопия (в условиях комфортного сна);
- УЗИ всех органов. Соноэластография – диагностика новообразований.
Отделение амбулаторной хирургии:
- Липомы, атеромы, фибромы;
- Вросший ноготь;
- Все гнойные заболевания кожи;
- Перевязки.
Отделение общей хирургии:
- Все виды лапароскопических и эндоскопических операций;
- Грыжи;
- Желчекаменная болезнь.
Отделение проктологии:
- Обследование и лечение острых и хронических заболеваний;
- Хирургическое лечение геморроя и трещин за один день;
- Фотокоагуляция;
- Видеоректоскопия.
Отделение дерматологии:
- Диагностика, лечение заболеваний кожи и волос.
Отделение урологии:
- Лечение острых и хронических заболеваний, бесплодия, эректильной дисфункции;
- Цистоскопия. Видеоуретроцистоскопия;
- Интимная пластика.
Отделение онкологии:
- Сиаскопия – расширенная диагностика новообразований кожи;
- Удаление новообразований кожи (гистология);
- Маммолог + биопсия.
Сосудистое отделение:
- Дуплексное сканирование артерий и вен (УЗИ);
- Минифлебэктомия. Склеротерапия;
- Лазерное удаление сосудистых звездочек.
Неврологическое отделение:
- Лечение боли различной локализации;
- Электроэнцефалография;
- Электронейромиография;
- Лаборатория нарушений сна.
Эндокринологическое отделение:
- Диагностика и лечение эндокринных заболеваний;
- Коррекция веса на основе метода биоимпедансометрии;
- Подбор индивидуальной диеты.
Физиотерапевтическое отделение:
- Послеоперационная реабилитация;
- Лечение острой и хронической боли ЭУВТ, СМТ, ТЭС-терапия.
Офтальмологическое отделение:
- Диагностика и лечение заболеваний глаза;
- Удаление образований на веках;
- Удаление инородных тел конъюнктивы;
- Подбор очков.
Отделение кардиологии:
- Суточное мониторирование артериального давления (СМАД);
- Суточное мониторирование электрокардиограммы (ХОЛТЕР);
- Электрокардиография.
Отделение пластической хирургии:
Лицо:
- Круговая подтяжка лица;
- Эндоскопический лифтинг лба, средней трети лица;
- Лазерная и механическая шлифовка кожи лица;
- Нитевой фейслифтинг;
- Блефаропластика верхнего и нижнего века;
- Пластика восточного века;
- Липофилинг;
- Пластика носа, ноздрей, кончика носа, носовой перегородки;
- Липосакция нижней трети лица, подбородочной области;
- Изменение формы и размера подбородка (имплантация);
- Коррекция ушных раковин, лопоухости, мочки уха.
Тело:
- Увеличение, уменьшение молочных желез;
- Коррекция формы и размеров молочной железы;
- Изменение формы груди;
- Эндопротезирование;
- Коррекция формы соска;
- Коррекция формы и объема живота (абдоминопластика);
- Липосакция (лазерная, водоструйная, радиочастотная);
- Липофилинг;
- Изменение формы и объема ягодиц (эндопротезирование);
- Лазерная коррекция повышенной потливости (гипергидроза);
- Интимная пластика.
Отделение косметологии и лазерных технологий:
Лечение проблемной кожи:
- Диагностика кожи и состояния здоровья;
- Все виды очищения кожи;
- Индивидуальные программы лечения;
- Фотодинамическая терапия (с фотосенсибилизатором);
- Криолечение;
- Пилинги: химические, карбоновый, гидромеханопилинг, ультразвуковой, механический;
- Фракционная и механическая шлифовка рубцов постакне.
Лечение пигментации:
- Диагностика кожи и состояния здоровья;
- Лазерная и фотоакустическая деструкция пигмента (Almalazers);
- Фракционное лечение кожи (Deka, AFFIRM, Фрактора);
- Фотодинамическая терапия (с фотосенсибилизатором);
- Пилинги;
- Карбокситерапия;
- Плазмотерапия.
Лечение возрастной кожи:
- Диагностика состояния кожи;
- Составление индивидуальных программ лечения.
- Устранение морщин (ботокс/диспорт);
- Мезотерапия;Биоревитализация, биопарация;
- Плазмолифтинг;
- Фрационное лазерное и фотоомоложение (Deka, AFFIRM, Фрактора, Almalazers);
- Ультразвуковой сфокусированный лифтинг (SMAS);
- Миосимуляция (Vip line);
- Микротоковая терапия;
- Фотодинамическая терапия (с фотосенсибилизатором);
- LPG терапия;
- Карбокситерапия;
- Пилинги: карбоновый, гидромеханопилинг (DermalInfusion);
- Омоложение с помощью нитей: мезонити и нити Аптос;
- LED терапия;
- Термолифтинг;
- Биожени;
- Безигольная мезотерапия.
Коррекция фигуры и веса. Лечение целлюлита:
- Консультация диетолога;
- Биоимпедансометрия (диагностика соотношения жировой, мышечной массы и воды в организме);
- Составление индивидуальной программы питания, физических нагрузок;
- Миосимуляция (Vip line);
- Вакуумный массаж (Starvac);
- Прессотерапия;
- LED терапия;
- Все виды ручного массажа: лечебный, классический, антицеллюлитный, массаж стоп Аньмо;
- Обертывания;
- Озонотерапия;
- Карбокситерапия;
- Радиоволновая терапия (VelaSmooth);
- Ударно-волновая терапия;
- LED терапия;
- Гидроколонотерапия.
Лечение стрий, растяжек и рубцов:
- Радиоволновое лечение кожи (методика Spherofill);
- Фото- и лазерная деструкция;
- Карбокситерапия;
- Фотодинамическая терапия;
- Фракционное лечение;
- Плазмолифтинг.
Лечение сосудов:
- Консультация сосудистого хирурга;
- УЗИ сосудов;
- Лазерное лечение сосудистых образований;
- Склерозирование;
- Хирургическое лечение варикоза.
Лечение волос и кожи головы:
- Консультация трихолога;
- Диагностика волос и кожи головы (трихоскопия);
- Комплексное обследование;
- Терапевтическое лечение;
- Фотодинамическая терапия;
- Мезотерапия;
- Плазмотерапия;
- Карбокситерапия;
- Салонные уходовые процедуры, лечебное окрашивание;
- Консультации по домашнему уходу.
Удаление нежелательных волос:
- Лазерная и фото- эпиляция (MedioStar, Deka);
- Депиляция: восковая, биоэпиляция, шугаринг (сахарная паста).
Индивидуальные программы ухода:
- Японский массаж Кобидо;
- Миоструктурный массаж;
- Хиромассаж;
- Коррекция формы и окрашивание бровей (хна);
- Биозавивка ресниц и полуперманентная тушь.
Косметика для домашнего ухода:
- GERnetic international (Жернетик интернейшнл);
- Jean d'Arsel (Жан Дарсель);
- MedicControlPeel (МедикКонтролПил);
- Mesaltera (Мезалтера).
Имидж студия:
- Весь спектр парикмахерских услуг: стрижки, укладки, окрашивание (Goldwell, L'oreal);
- Эксклюзивные лечебные программы для волос;
- Все виды современного маникюра и педикюра;
- Программы СПА ухода за кожей рук и ног.