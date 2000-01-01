  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Клиника на Комарова
Клиника на Комарова
6.8
Рейтинг

Клиника на Комарова

В клинике 25 врачей
Адреса
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Корпус 1 - Отделение дерматокосметологии и пластической хирургии
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Корпус 2 - Поликлиника
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Корпус 2 - Отделение общей и амбулаторной хирургии
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Корпус 2 - Дневной стационар
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
пр-т Океанский, 29
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Корпус 3 - отделение МРТ, цифровой рентгенографии, маммографии с функцией томосинтеза
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Корпус 3 - Дневной стационар
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 9:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Корпус 3 - Лаборатория
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Шаповалова Анна Сергеевна
9.2
Рейтинг
Рейтинг
9.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Шаповалова Анна Сергеевна

Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Некрас Ирина Андреевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Некрас Ирина Андреевна

Эндокринолог, Спортивный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндокринолог, Спортивный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ушаков Алексей Константинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ушаков Алексей Константинович

Онколог
Стаж не указан
Онколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Прокопьева Вера Васильевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Прокопьева Вера Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Сугак М. Г.
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Сугак М. Г.

Гинеколог-эндокринолог
Стаж не указан
Гинеколог-эндокринолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бартовщук Лидия Николаевна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Бартовщук Лидия Николаевна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рубашек Александр Германович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Рубашек Александр Германович

Пластический хирург
Стаж не указан
Пластический хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Таран Н. А.
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Таран Н. А.

Эндоскопист
Стаж не указан
Эндоскопист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Фролова Елена Константиновна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Фролова Елена Константиновна

Косметик-эстетист
Стаж не указан
Косметик-эстетист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Аникеева А. Р.
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Аникеева А. Р.

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ковтун Валерий Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковтун Валерий Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Долгих Маргарита Германовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Долгих Маргарита Германовна

Гинеколог-эндокринолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Никитина Евгения Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никитина Евгения Ивановна

Акушер-гинеколог
Стаж 24 года
Акушер-гинеколог
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Фомичева Наталья Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фомичева Наталья Вячеславовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ланько Юлия Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ланько Юлия Витальевна

Дерматовенеролог
Стаж 38 лет
Дерматовенеролог
Стаж 38 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Клячин В. В.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клячин В. В.

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Заза С. М.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Заза С. М.

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Семенова А. И.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семенова А. И.

Косметик-эстетист
Стаж не указан
Косметик-эстетист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Баркова Н. А.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баркова Н. А.

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лавжель Ирина Владимировна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лавжель Ирина Владимировна

Ревматолог, Терапевт
Стаж не указан
Ревматолог, Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Никитина Е. И.
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Никитина Е. И.

Гинеколог-эндокринолог
Стаж не указан
Гинеколог-эндокринолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бондарева К. С.
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бондарева К. С.

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зейда Владимир Федорович
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Зейда Владимир Федорович

Уролог-андролог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Уролог-андролог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кагановская Елена Евгеньевна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Кагановская Елена Евгеньевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Козлова Жанна Викторовна
3.4
Рейтинг
Рейтинг
3.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
27
отзывов

Козлова Жанна Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
  • Центр охраны материнства и детства
    Центр охраны материнства и детства В клинике 161 врач
    3.5
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
Все клиники