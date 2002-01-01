- Главная
Клиника лечения боли
В клинике 16 врачей
Адреса
- +7 (800) 250 23 57 , единая справочная
ул. Авроровская, 5
ул. Муравьева-Амурского, 7/9
1-й этаж
Информация
Клиника, специализированная на комплексном лечении острой и хронической боли при заболеваниях спины, позвоночника и суставов, а также паллиативной помощи онкологическим пациентам при хроническом болевом синдроме.
Лечение боли любого происхождения. Основные направления деятельности:
- Лечение боли в спине и позвоночнике;
- Лечение при спортивных травмах;
- Лечение при заболеваниях крупных суставов;
- Лечение головных и лицевых болей;
- Лечение боли при туннельных невропатиях;
- Реабилитация после инсульта, операций и травм;
- Лечение искривления осанки и сколиоза у детей и подростков (изготовление индивидуальных корсетов Шено);
- Помощь при онкологических заболеваниях (проведение химиотерапии, паллиативная помощь).
Медицинская клиника оказывает помощь и в случаях тяжелого и хронического болевого синдрома:
- Эффективные методы интервенционной терапии под УЗИ-контролем;
- PRP-терапия;
- Лечебные блокады;
- Абляции.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Лицензия ЛО-25-01-003920.
ООО "Клиника лечения боли".
Лучший медицинский центр июня 2022 года по мнению пользователей VL.ru.
Врачи работающие в клинике
Стаж 19 лет
Стаж 9 лет
Стаж 8 лет
Стаж 9 лет
Стаж 23 года
Стаж 9 лет
Стаж 17 лет
Стаж 18 лет
Стаж 12 лет
Стаж 11 лет
Принимает детей
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Стаж 7 лет
Стаж 15 лет
Стаж 21 год
