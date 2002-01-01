Лечение боли любого происхождения. Основные направления деятельности:

Лечение боли в спине и позвоночнике; Лечение при спортивных травмах; Лечение при заболеваниях крупных суставов; Лечение головных и лицевых болей; Лечение боли при туннельных невропатиях; Реабилитация после инсульта, операций и травм; Лечение искривления осанки и сколиоза у детей и подростков (изготовление индивидуальных корсетов Шено); Помощь при онкологических заболеваниях (проведение химиотерапии, паллиативная помощь).

Медицинская клиника оказывает помощь и в случаях тяжелого и хронического болевого синдрома:

Эффективные методы интервенционной терапии под УЗИ-контролем;

PRP-терапия;

Лечебные блокады;

Абляции.

Лицензия ЛО-25-01-003920.

ООО "Клиника лечения боли".

