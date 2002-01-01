  1. Главная
Клиника лечения боли
5.5
Рейтинг

Клиника лечения боли

В клинике 16 врачей
Адреса
ул. Авроровская, 5
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Муравьева-Амурского, 7/9
1-й этаж
c 8:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Клиника, специализированная на комплексном лечении острой и хронической боли при заболеваниях спины, позвоночника и суставов, а также паллиативной помощи онкологическим пациентам при хроническом болевом синдроме.

Врачи работающие в клинике
Галишников Анатолий Евгеньевич
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Галишников Анатолий Евгеньевич

Невролог (невропатолог)
Стаж 19 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 19 лет
Графеев Виктор Викторович
8.5
Рейтинг
Рейтинг
8.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Графеев Виктор Викторович

Анестезиолог-альголог
Стаж 9 лет
Анестезиолог-альголог
Стаж 9 лет
Панасюк (Краева) Валерия Сергеевна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Панасюк (Краева) Валерия Сергеевна

Ревматолог
Стаж 8 лет
Ревматолог
Стаж 8 лет
Скляр Иван Олегович
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Скляр Иван Олегович

Невролог (невропатолог)
Стаж 9 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 9 лет
Сидоркина Наталья Павловна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Сидоркина Наталья Павловна

Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж 23 года
Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж 23 года
Доброжанский Антон Николаевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Доброжанский Антон Николаевич

Мануальный терапевт
Стаж 9 лет
Мануальный терапевт
Стаж 9 лет
Шамова Александра Алексеевна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Шамова Александра Алексеевна

Ревматолог
Стаж 17 лет
Ревматолог
Стаж 17 лет
Яковенко Максим Петрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Яковенко Максим Петрович

Заместитель главного врача, Анестезиолог-альголог
Стаж 18 лет
Заместитель главного врача, Анестезиолог-альголог
Стаж 18 лет
Королев Дмитрий Николаевич
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Королев Дмитрий Николаевич

Онколог
Стаж 12 лет
Онколог
Стаж 12 лет
Хан Дмитрий Вячеславович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хан Дмитрий Вячеславович

Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет
Принимает детей
Ящук Анна Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ящук Анна Васильевна

Врач ЛФК
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Врач ЛФК
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Пак Дмитрий Герасимович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пак Дмитрий Герасимович

Анестезиолог-альголог
Стаж не указан
Анестезиолог-альголог
Стаж не указан
Скрябина Валерия Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скрябина Валерия Андреевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет
Ельчанинов Василий Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ельчанинов Василий Александрович

Невролог (невропатолог)
Стаж 15 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 15 лет
Антошкина Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Антошкина Ольга Александровна

Анестезиолог-альголог
Стаж 21 год
Анестезиолог-альголог
Стаж 21 год
Воронов Евгений Вячеславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воронов Евгений Вячеславович

Анестезиолог-альголог
Стаж не указан
Анестезиолог-альголог
Стаж не указан
