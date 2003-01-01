  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Клиника доктора Григоренко
Клиника доктора Григоренко
9.6
Рейтинг

Клиника доктора Григоренко

В клинике 38 врачей
Записаться на приём
Адреса
ул. Калинина, 295
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Григоренко Андрей Геннадьевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
27
отзывов

Григоренко Андрей Геннадьевич

Флеболог, Хирург, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Флеболог, Хирург, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Киселев Артем Юрьевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
24
отзыва

Киселев Артем Юрьевич

Флеболог, Хирург
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Флеболог, Хирург
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Григоренко Ярослав Андреевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
19
отзывов

Григоренко Ярослав Андреевич

Онколог, УЗИ-специалист, Флеболог, Хирург, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Онколог, УЗИ-специалист, Флеболог, Хирург, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Серебрякова Елена Алексеевна
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Серебрякова Елена Алексеевна

Дерматолог, Хирург
Стаж 14 лет
Дерматолог, Хирург
Стаж 14 лет
Записаться на приём
Нуянзина Елена Юрьевна
8.3
Рейтинг
Рейтинг
8.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Нуянзина Елена Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Федченко Марина Олеговна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Федченко Марина Олеговна

УЗИ-специалист
Стаж 27 лет
УЗИ-специалист
Стаж 27 лет
Записаться на приём
Климович Артем Григорьевич
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Климович Артем Григорьевич

Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет
Записаться на приём
Петрушинская Наталья Мечиславовна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Петрушинская Наталья Мечиславовна

Акушер-гинеколог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Перминова Наталья Александровна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Перминова Наталья Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 8 лет
УЗИ-специалист
Стаж 8 лет
Записаться на приём
Тимина Евгения Валерьевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Тимина Евгения Валерьевна

Дерматовенеролог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Лазарева Екатерина Николаевна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Лазарева Екатерина Николаевна

Челюстно-лицевой хирург
Стаж 4 года
Челюстно-лицевой хирург
Стаж 4 года
Записаться на приём
Емельянов Андрей Дмитриевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Емельянов Андрей Дмитриевич

УЗИ-специалист
Стаж 9 лет
УЗИ-специалист
Стаж 9 лет
Записаться на приём
Шевель Надежда Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шевель Надежда Владимировна

Терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Бударина Наталья Юрьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бударина Наталья Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Гаврина Светлана Евгеньевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гаврина Светлана Евгеньевна

Проктолог (колопроктолог), Зав. отделением
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Проктолог (колопроктолог), Зав. отделением
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Никитина Галина Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Никитина Галина Александровна

Хирург, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Хирург, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Полонова Антонида Ивановна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Полонова Антонида Ивановна

Кардиолог, Ревматолог, Терапевт
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Кардиолог, Ревматолог, Терапевт
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Смирнова Анна Олеговна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Смирнова Анна Олеговна

Терапевт
Стаж 9 лет
Терапевт
Стаж 9 лет
Записаться на приём
Пашко Владимир Николаевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пашко Владимир Николаевич

Травматолог-ортопед
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Бедарев Кирилл Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бедарев Кирилл Николаевич

Терапевт
Стаж 6 лет
Терапевт
Стаж 6 лет
Записаться на приём
Шушанян Тигран Гарникович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шушанян Тигран Гарникович

Дерматолог, Косметолог
Стаж 10 лет
Дерматолог, Косметолог
Стаж 10 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Бобкова Татьяна Владимировна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Бобкова Татьяна Владимировна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Хирург
Стаж 38 лет
Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Хирург
Стаж 38 лет
Записаться на приём
Павленова Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Павленова Наталья Викторовна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
Записаться на приём
Абакаров Сергей Магомедович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абакаров Сергей Магомедович

Невролог (невропатолог)
Стаж 18 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 18 лет
Записаться на приём
Грошев Никита Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грошев Никита Андреевич

Хирург, Эндоскопист
Стаж 9 лет
Хирург, Эндоскопист
Стаж 9 лет
Записаться на приём
Ивахнова Евгения Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ивахнова Евгения Сергеевна

Гинеколог
Стаж 7 лет
Гинеколог
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Гаврилова Юлия Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гаврилова Юлия Константиновна

Проктолог (колопроктолог)
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Проктолог (колопроктолог)
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Волынова Зоя Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Волынова Зоя Алексеевна

Массажист
Стаж 22 года
Массажист
Стаж 22 года
Записаться на приём
Мазняк Мария Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мазняк Мария Евгеньевна

Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 11 лет
Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 11 лет
Записаться на приём
Полищук Дарья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полищук Дарья Александровна

Диетолог, Эндокринолог
Стаж 4 года
Диетолог, Эндокринолог
Стаж 4 года
Записаться на приём
Рахмонов Жавохир Алишерович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рахмонов Жавохир Алишерович

Хирург
Стаж 5 лет
Хирург
Стаж 5 лет
Записаться на приём
Васильева-Че Инесса Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васильева-Че Инесса Александровна

Гинеколог
Стаж 16 лет
Гинеколог
Стаж 16 лет
Записаться на приём
Мороз Екатерина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мороз Екатерина Андреевна

Проктолог (колопроктолог)
Стаж 4 года
Проктолог (колопроктолог)
Стаж 4 года
Записаться на приём
Петров Андрей Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петров Андрей Геннадьевич

Эндоскопист
Стаж 33 года
Эндоскопист
Стаж 33 года
Записаться на приём
Пилюгин Александр Романович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пилюгин Александр Романович

Уролог
Стаж 5 лет
Уролог
Стаж 5 лет
Записаться на приём
Трубина Яна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трубина Яна Владимировна

Хирург, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 16 лет
Хирург, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 16 лет
Записаться на приём
Кочетов Михаил Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кочетов Михаил Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Лембикова Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лембикова Ирина Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж 7 лет
УЗИ-специалист
Стаж 7 лет
Записаться на приём

Другие клиники

  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
Все клиники