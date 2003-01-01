Возможна оплата по qr-коду.

КЛИНИКА ДОКТОРА ГРИГОРЕНКО - многопрофильная клиника, оказывающая комплексные диагностические и лечебные услуги в следующих областях:

флебология и сосудистая хирургия,

и сосудистая хирургия, гинекология, эндокринная гинекология,

пересадка волос,

амбулаторная хирургия,

детская амбулаторная хирургия,

эндокринная хирургия,

эндокринология,

кардиология, аритмология,

функциональная диагностика,

неврология,

терапия,

ревматология,

дерматология, трихология,

косметология,

УЗИ,

забор материала для лабораторных исследований (анализы).

В Клинике работает команда профессионалов, обладающих фундаментальными знаниями в области медицины, разнообразным клиническим опытом, имеют высшую квалификационную категорию, ученую степень. Стаж работы от 9 до 45 лет.

В Клинике:

пациент сможет пройти качественную диагностику и лечение варикозной болезни современными передовыми миниинвазивными методами, в том числе лазером. Новейшее оборудование, качественные расходные материалы, опытные высококвалифицированные хирурги из большой хирургии, врачи высшей категории, кандидаты наук. Именно в клинике уникальный американский микросекундный "сосудистый" лазер.

с 30-летним опытом, врач высшей категории. представлен весь спектр ультразвуковой диагностики (УЗИ) на высококачественных американских аппаратах General Electric.

на высококачественных американских аппаратах General Electric. проводится кардиологический прием, и по вопросам аритмологии.

осуществляется функциональная диагностика: ЭКГ, холтеры последнего поколения. Одной из эксклюзивных процедур Клиники является проверка электрокардиостимуляторов (ЭКС).

диагностика и лечение практически всего спектра дерматологических проблем, в том числе дерматитов, выпадения волос, грибка ногтей. Диагностика родинок и других кожных новообразований, а также удаление бородавок, папиллом, родинок. В штате есть дерматолог-онколог. Проводятся консилиумы. Осуществляется биопсия для гистологического исследования новообразований.

представлен широкий спектр лазерной, аппаратной и инъекционной косметологии . Шлифовки, инъекционная контурная пластика, лечение гиперпигментации и многое другое. Список услуг косметологов настолько широк, что не вмещается и на 10 листах. Врачи-косметологи имеют огромный опыт, регулярно повышают свою квалификацию, всегда в курсе новых трендов.

работает Кабинет лечения боли. Консультация и лечение у опытного невролога , который обладает уникальными методиками лечения боли.

