Клиника доктора Кремешного
6.4
Рейтинг

Клиника доктора Кремешного

В клинике 8 врачей
Адреса
ул. Пологая, 53А
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Цифровая стоматология имплантологии и хирургии, это современное и безболезненное лечение. Клиника специализируется на сложных случаях.

Врачи работающие в клинике
Петухова Наталья Сергеевна
9.9
Рейтинг
14
отзывов

Петухова Наталья Сергеевна

Стоматолог
Стаж 19 лет
Принимает детей
Кремешный Игорь Владимирович
7.5
Рейтинг
5
отзывов

Кремешный Игорь Владимирович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 25 лет
Губернатор Вячеслав Александрович
6.9
Рейтинг
4
отзыва

Губернатор Вячеслав Александрович

Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет
Базарова Валентина Валерьевна
6.0
Рейтинг
0
отзывов

Базарова Валентина Валерьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Волчкова Олеся Александровна
6.0
Рейтинг
0
отзывов

Волчкова Олеся Александровна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 6 лет
Долуханян Елизавета Артуровна
6.0
Рейтинг
0
отзывов

Долуханян Елизавета Артуровна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 5 лет
Принимает детей
Елсуков Олег Валентинович
6.0
Рейтинг
0
отзывов

Елсуков Олег Валентинович

Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
Пилатова Оксана Андреевна
5.7
Рейтинг
1
отзыв

Пилатова Оксана Андреевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 19 лет
