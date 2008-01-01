- Главная
Клиника доктора Кремешного
Цифровая стоматология имплантологии и хирургии, это современное и безболезненное лечение. Клиника специализируется на сложных случаях.
Прием ведут квалифицированные и опытные специалисты, применяя в своей практике передовые методики в сфере стоматологических услуг. Обслуживание предоставляется на платной основе Вся деятельность клиники осуществляется строго по лицензии.
Специализиация врачей:
- стоматолог-ортопед;
- стоматолог-ортодонт;
- стоматолог-хирург;
- стоматолог-имплантолог.
Лицензия Л041--01023-25/00301653.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Возможна оплата по QR-коду.
ООО "Премьер".
Врачи работающие в клинике
Принимает детей
Принимает детей
