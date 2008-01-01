Клиника доктора Кремешного

Прием ведут квалифицированные и опытные специалисты, применяя в своей практике передовые методики в сфере стоматологических услуг. Обслуживание предоставляется на платной основе Вся деятельность клиники осуществляется строго по лицензии.

Специализиация врачей:

стоматолог-ортопед;

стоматолог-ортодонт;

стоматолог-хирург;

стоматолог-имплантолог.

Лицензия Л041--01023-25/00301653.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.

Возможна оплата по QR-коду.

ООО "Премьер".